„Nu există!” Gestul impresionant făcut de fiul lui Ion Țiriac! A fost dat de gol chiar de tatăl lui - Antena Sport

„Eram cu doamna Lipă, eram cu doamna Potec și cu toată lumea la bazinul La Defense, ca să-l vedem pe domnul David Popovici. Aveam talangă (nr. acreditarea de acces). Aveam dreptul să mă duc. Numai la tenis n-am avut dreptul să mă duc. Dar, în rest, peste tot am avut dreptul. Nu, nu am avut dreptul să merg la tenis pentru că eu am o relație foarte fricționată cu domnul președinte.

L-am văzut pe domnul Popovici. Când domnul Popovici și-a întins unghiile și mi-a câștigat aur, este prima dată când eu, în 70 de ani de sport, mi-am pierdut cumpătul. Mi-am aruncat și pălăria în aer, am început să fluier. Cineva a și filmat la treaba asta. Fluier ca un disperat. Se uita lumea la mine, nu credea cine sunt. Extraordinar!

M-a luat gura pe dinainte! Dar nu contează, asta e o nimica. O nimica. Oamenii ăștia însă merită. Pentru mine, care sunt sportiv de o viață întreagă, a fost o experiență de băgat în seamă”, a declarat Ion Ţiriac, conform sursei citate mai sus.