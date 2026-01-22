Ce se întâmplă cu maşinile de lux ale regretatului Felix Baumgartner! Decizia familiei, care a moştenit averea acestuia - Antena Sport

Familia lui Felix Baumgartner, care a moştenit averea regretatului paraşutist, a scos la vânzare toate autoturismele de lux deţinute de fostul iubit al Mihaelei Rădulescu.
Familia lui Baumgartner a decis să vândă bolizii de lux prin intermediul unui dealer auto. Rudele regretatului paraşutist vor să obţină aproape 1 milion de euro.
Maşinile lui Felix Baumgartner, vândute printr-un dealer auto
Averea lui Felix Baumgartner era estimată la 500 de milioane de euro. Mihaela Rădulescu nu a moştenit nimic din averea uriaşă a acestuia, primind însă unele obiecte cu valoare simbolică deţinute de Felix Baumgartner.
Printre maşinile de lux deţinute de Felix Baumgartner se afla un Mercedes-Benz G500 Brabus, cu un motor de peste 400 de cai, pe care familia acestuia cere 210.000 de euro.
Cea mai valoroasă maşină pe care o avea Felix Baumgartner era un McLaren 620R, bolid produs în numai 225 de exemplare. Maşina atinge 100 km/h în numai 2.9 secunde, motorul având 620 de cai putere. Preţul pe care îl cere familia austriacului este de circa 350.000 de euro. Bolidul are doar 8.640 de kilometri în bord.
Baumgartner mai deţinea un Lamborghini Huracan Sterrato, bolid produs în 1.499 de exemplare. Motorul acestui bolid are 610 cai putere. Maşina atinge 100 km/h în 3.4 secunde. Şi pe această maşină familia lui Felix Baumgartner cere circa 350.000 de euro. Baumgartner a circulat puţin peste 15.000 de kilometri cu această maşină.
Felix Baumgartner a decedat pe 17 iulie 2025, într-un teribil accident în timpul unui zbor cu parapanta. Pasionat de sporturi extreme, Felix Baumgartner a doborât trei recorduri mondiale în timpul unui salt din stratosferă, de la 38.969 de metri. Cu acea ocazie, el a stabilit trei recorduri mondiale: cea mai mare înălțime atinsă vreodată de un balon cu echipaj uman, saltul în cădere liberă de la cea mai mare altitudine și cea mai mare viteză atinsă de un om în cădere liberă, care a fost de 1 357,6 km/h.
Felix Baumgartner şi Mihaela Rădulescu au avut o relaţie de aproape 8 ani. Accidentul în care Baumgartner şi-a pierdut viaţa s-a produs în stațiunea Porto Sant’Elpidio, din Italia.
