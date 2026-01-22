Ce se întâmplă cu maşinile de lux ale regretatului Felix Baumgartner! Decizia familiei, care a moştenit averea acestuia - Antena Sport

Familia lui Felix Baumgartner, care a moştenit averea regretatului paraşutist, a scos la vânzare toate autoturismele de lux deţinute de fostul iubit al Mihaelei Rădulescu.

Familia lui Baumgartner a decis să vândă bolizii de lux prin intermediul unui dealer auto. Rudele regretatului paraşutist vor să obţină aproape 1 milion de euro.

Maşinile lui Felix Baumgartner, vândute printr-un dealer auto

Averea lui Felix Baumgartner era estimată la 500 de milioane de euro. Mihaela Rădulescu nu a moştenit nimic din averea uriaşă a acestuia, primind însă unele obiecte cu valoare simbolică deţinute de Felix Baumgartner.

Printre maşinile de lux deţinute de Felix Baumgartner se afla un Mercedes-Benz G500 Brabus, cu un motor de peste 400 de cai, pe care familia acestuia cere 210.000 de euro.

Cea mai valoroasă maşină pe care o avea Felix Baumgartner era un McLaren 620R, bolid produs în numai 225 de exemplare. Maşina atinge 100 km/h în numai 2.9 secunde, motorul având 620 de cai putere. Preţul pe care îl cere familia austriacului este de circa 350.000 de euro. Bolidul are doar 8.640 de kilometri în bord.