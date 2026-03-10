Cât costă maşina cu care Mirel Rădoi a fost la negocierile cu Gigi Becali. Valorează cât cinci apartamente în Bucureşti - Antena Sport

Închide meniul
Cât costă maşina cu care Mirel Rădoi a fost la negocierile cu Gigi Becali. Valorează cât cinci apartamente în Bucureşti

Radu Constantin Publicat: 10 martie 2026, 11:20

Mirel Rădoi a fost ieri acasă la Gigi Becali. Cei doi au bătut palma, dar ce a surprins atenţia a fost maşina lui Mirel Rădoi. Cât costă un astfel de bolid şi de ce valorează cât cinci apartamente în Bucureşti. Bolidul de lux este un BRABUS 600, versiunea exclusivistă și puternic modificată a SUV-ului Range Rover P530.

Prețul unui astfel de SUV variază în funcție de configurație și de nivelul de personalizare. În general, un BRABUS 600 bazat pe Range Rover P530 costă între aproximativ 400.000 și 450.000, în funcție de dotările alese de cumpărător. Cât priveşte performanţa şi motorizarea, un BRABUS 600 dispune de un motor V8 de 4.4 litri twin-turbo (proveniență BMW). Acest model poate accelera de la 0 la 100 km/h în doar 4,5 secunde, iar viteză maximă este limitată electronic la 250 km/h.

Mirel Rădoi are maşini care valorează peste 6 milioane de euro

“Eu am câştigat 15 milioane în toata cariera, din care vreo şase s-au dus pe maşini”, a povestit Mirel Rădoi. Actualul tehnician de la FCSB deţine mai multe maşini de lux. Mirel Rădoi are, printre altele, un Rolls-Royce Cullinan Mansory, evaluat la 700.000 de euro şi un Mercedes Brabus 900 Rocket Edition, a cărui valoare este de 600.000 de euro, maşina personalizată fiind produsă în numai 25 de exemplare în întreaga lume. Rădoi mai are un Mercedes Maybach, un Lamborghini Urus Mansory, un BMW X6, un Aston Martin Rapide, un Bentley Continental GT, un Bentley Bentayga şi un Ferrari F12 Berlinetta.

