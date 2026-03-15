Franţa a câştigat Turneul Celor 6 Naţiuni, după 48-46 cu Anglia

Echipa de rugby a Franţei a învins Anglia cu 48-46, într-un meci disputat sâmbătă pe Stade de France, şi a câştigat pentru a doua oară consecutiv Turneul celor Şase Naţiuni, performanţă pe care nu o mai reuşise din perioada 2006-2007, scriu agenţiile internaţionale de presă.

Francezii s-au impus în final printr-o lovitură de penalizare transformată de Thomas Ramos de la circa 40 de metri, în ultima secundă a unui meci memorabil plin de răsturnări de scor. O victorie a “Trandafirului Roşu”, care a condus la un moment dat cu 27-17, ar fi adus titlul Irlandei, care a întrecut, tot sâmbătă, Scoţia cu 43-21.

Cu 4 înfrângeri în acest an, XV-le Angliei a înregistrat cea mai slabă evoluţia a sa în Six Nations din 1976, când competiţia reunea cinci echipe, înainte de sosirea Italiei în 2000.

Într-un alt meci, Ţara Galilor a dispus de Italia cu 31-17.

În clasamentul final, Franţa, care a pierdut un singur meci cu Scoţia la Edinburgh (40-50), s-a clasat pe primul loc în Turneul Celor Şase Naţiuni cu 21 de puncte, urmată de Irlanda 19, Scoţia 16, Italia 9, Anglia 8 şi Ţara Galilor 6.