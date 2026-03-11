Decizia luată de Tribunalul București în cazul lui Kader Keita - Antena Sport

Kader Keita, încătușat înainte de audierile de la Poliție / Foto: gsp.ro

Kader Keita a fost plasat sub control judiciar, după ce a lovit cu maşina o femeie în vârstă de 67 de ani, care traversa regulamentar strada, şi a fugit de la locul accidentului. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a contestat controlul judiciar, iar Tribunalul București a analizat astăzi situaţia jucătorului de la Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul a fost plasat sub control judiciar, iar magistraţii au decis miercuri prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii staibilite iniţial. Astfel, arestul preventiv pentru 30 de zile solicitat de procurori a fost respins.

“Soluția instanței: „În dos.6950/300/2026, s-a respins, ca nefondată, contestația formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București împotriva încheierii din data de 04.03.2026. Cheltuielile judiciare avansate de stat și onorariul interpretului de limba franceză au rămas în sarcina statului. Soluția este definitivă”, se arată în decizie.

Marți, 3 martie 2026, la ora 05:46, Kader Keita a lovit o femeie care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni.