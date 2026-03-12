Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Cea mai frumoasă fată din lume", gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru - Antena Sport

Home | Extra | “Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru
Foto

“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 9:54

Comentarii
“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru
galerie foto Galerie (38)

Thylane Blondeau/ Instagram

“Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit. Thylane Blondeau i-a spus “Da” partenerului ei, un DJ francez celebru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Thylane Blondeau este fiica fostului jucător din Premier League, Patrick Blondeau. Acesta are două selecţii în naţionala Franţei şi a evoluat, de-a lungul carierei, pentru echipe precum AS Monaco, Sheffield Wednesday sau Watford.

“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă

Thylane Blondeau, acum în vârstă de 25 de ani, a devenit celebră în urmă cu 20 de ani. În 2006, a apărut o fotografie cu ea, pentru care a fost numit de englezi ca fiind “cea mai frumoasă fată din lume”.

Thylane Blondeau
Thylane Blondeau, în 2006/ Instagram

Acum, Thylane Blondeau e gata de nuntă cu DJ-ul francez Benjamin Atta. Acesta a cerut-o în căsătorie pe fiica fostului internaţional francez într-un cadru de vis, în Grecia.

“I-am spus da celui mai bun prieten. E pentru totdeauna!”, a anunţat Thylane Blondeau, pe reţelele de socializare.

Reclamă
Reclamă

Thylane Blondeau este un model celebru la nivel mondial, reprezentând mai multe branduri de lux. Ea şi-a lansat propriul brand de haine în urmă cu opt ani, la vârsta de doar 17 ani, debutând în actorie în 2015 în filmul “Belle şi Sebastian: Aventua continuă”.

Thylane Blondeau este foarte activă pe reţelele de socializare. Pe Instagram, ea este urmărită de aproape şapte milioane de persoane, postarea privind logodna cu Benjamin Atta a strâns sute de mii de aprecieri şi numeroase comentarii.

Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata MonteoruOrașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Reclamă
Thylane Blondeau
Thylane Blondeau
Thylane Blondeau
Thylane Blondeau
+(38)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
Observator
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
Fanatik.ro
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
12:51
Ţiţi Dumitriu nu are dubii: “Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echip de start la FCSB”
12:28
Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii
12:22
Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. Când revine Boateng
12:14
VIDEOKawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153
12:01
Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia
11:50
Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe”
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și