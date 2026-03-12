"Cea mai frumoasă fată din lume", gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru - Antena Sport

“Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit. Thylane Blondeau i-a spus “Da” partenerului ei, un DJ francez celebru.
Thylane Blondeau este fiica fostului jucător din Premier League, Patrick Blondeau. Acesta are două selecţii în naţionala Franţei şi a evoluat, de-a lungul carierei, pentru echipe precum AS Monaco, Sheffield Wednesday sau Watford.
“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă
Thylane Blondeau, acum în vârstă de 25 de ani, a devenit celebră în urmă cu 20 de ani. În 2006, a apărut o fotografie cu ea, pentru care a fost numit de englezi ca fiind “cea mai frumoasă fată din lume”.
Acum, Thylane Blondeau e gata de nuntă cu DJ-ul francez Benjamin Atta. Acesta a cerut-o în căsătorie pe fiica fostului internaţional francez într-un cadru de vis, în Grecia.
“I-am spus da celui mai bun prieten. E pentru totdeauna!”, a anunţat Thylane Blondeau, pe reţelele de socializare.
Thylane Blondeau este un model celebru la nivel mondial, reprezentând mai multe branduri de lux. Ea şi-a lansat propriul brand de haine în urmă cu opt ani, la vârsta de doar 17 ani, debutând în actorie în 2015 în filmul “Belle şi Sebastian: Aventua continuă”.
Thylane Blondeau este foarte activă pe reţelele de socializare. Pe Instagram, ea este urmărită de aproape şapte milioane de persoane, postarea privind logodna cu Benjamin Atta a strâns sute de mii de aprecieri şi numeroase comentarii.
