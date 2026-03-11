Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi - Antena Sport

Co-fondatorii Databricks, Ion Stoica (61 de ani) şi Matei Zaharia (42 de ani), au fiecare o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac (86 de ani), potrivit noului top Forbes.

Ion Stoica şi Matei Zaharia au fiecare o avere estimată la 5 miliarde de dolari. Ei şi-au dublat averea după o nouă rundă de finanţare a Databricks, din decembrie 2025. În acest moment, Ion Stoica şi Matei Zaharia au urcat de pe locul 1.462 pe 838 în topul miliardarilor lumii.

Ion Ţiriac îi urmează pe cei doi în topul bogaţilor români, cu o avere de 2.3 miliarde de dolari. Ţiriac este pe locul 1.823 în clasamentul bogaţilor lumii. După Ion Ţiriac urmează în top proprietarii Dedeman, fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl. Dragoş Pavăl are o avere estimată de Forbes la 2.1 miliarde de dolari, în timp ce fratele lui, Adrian, are o avere estimată la 1.4 miliarde de dolari.

Fondatorul UiPath, Daniel Dineş, are o avere de 1.3 miliarde de dolari, în scădere faţă de anul trecut. Atunci avea o avere estimată la 1.4 miliarde de dolari. Dineş e pe locul 2.789 în clasamentul bogaţilor lumii.

Cel mai bogat om de afaceri din lume este Elon Musk, cu o avere estimată la 838,5 miliarde de dolari. Într-un singur an, averea lui Musk a crescut cu aproape 500 de miliarde de dolari! Tatăl lui Elon Musk spunea în trecut că fiul lui ar putea să o preia pe Liverpool. Co-fondatorul Google, Larry Page, se află pe 2, cu o avere estimată la 255.7 miliarde de dolari.