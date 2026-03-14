Alex Masgras Publicat: 14 martie 2026, 23:15

Verdictul specialistului după golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid – Dinamo! E fault clar

Istvan Kovacs, în Rapid - Dinamo / Sport Pictures

Marius Avram a analizat cea mai controversată fază a derby-ului dintre Rapid şi Dinamo, câştigat de giuleşteni cu 3-2. În urma acestui succes, echipa lui Costel Gâlcă a revenit pe primul loc în Liga 1.

Dinamo a condus de două ori, la golul de 2-2 marcat de Claudiu Petrila, dinamoviştii au contestat validarea golului. Înainte ca Petrila să primească mingea, Borza îl împinge pe Alexandru Musi.

Marius Avram a dat verdictul! Borza l-a faultat pe Musi înaintea golului marcat de Petrila

Fostul arbitru este de părere că Istvan Kovacs ar fi trebuit să fluiere, iar golul nu trebuia validat. Centralul din Carei nu a fost chemat de camera VAR să revadă faza:

“Trebuie să spunem că este vorba despre un fault al jucătorului de la Rapid. Cu ambele braţe îşi împinge adversarul care are şi mingea în faţă. Impactul direct asupra fazei e evident. Istvan Kovacs era foarte aproape. Posibil să fi existat un dialog cu cei din camera VAR, dar cred că este o fază evidentă la care cei din camera VAR ar fi trebuit să îl cheme să o revadă.

Oriunde pe teren această fază este judecată cu fault. Sunt mai multe elemente. Îl împinge cu ambele braţe, îl dezechilibrează şi îl trânteşte la pământ şi are un impact direct asupra fazei”, a declarat Marius Avram, la digisport.ro.

