Dani Alves a aflat când va fi judecat pentru viol - Antena Sport

„El era în spatele meu, iar eu îl aveam pe vărul meu în faţa mea. Apoi îmi amintesc că s-a îndepărtat şi mi-a făcut semn să vin spre el. Am crezut că poţi să vorbeşti cu el şi să vezi ce vrea şi nu m-am gândit la altceva. M-am dus acolo ca să vorbesc cu el. În niciun moment nu am ştiut unde mă duc. Îmi amintesc că m-am dus acolo unde era el, dar nu-mi puteam imagina unde mă ducea. Am ajuns acolo şi era o uşă, el a deschis-o şi am intrat. Când am intrat, am văzut în ce intram, am văzut că era o toaletă mică, am văzut că era foarte, foarte mică. Cred că atunci a început şocul meu”, a spus tânăra, conform news.ro.

„M-a rănit la genunchi şi am sfârşit prin a mă răni”

„Îmi amintesc că s-a aşezat şi am început să-i spun: „Trebuie să plec, trebuie să plec”. Îmi amintesc că mi-a ridicat rochia şi m-a făcut semn să mă aşez pe el. Şi a început să-mi spună o mulţime de lucruri. A insistat să îi spun lucruri… şi din acel moment m-am împotrivit (…) M-a rănit la genunchi şi am sfârşit prin a mă răni. A încercat să mă oblige să fac sex oral. M-am tot îndepărtat, până când m-a apucat de gât şi a început să mă pălmuiască”, a adăugat tânara.

Fostul jucător de la Barcelona şi PSG a decis, în august anul trecut, să nu facă apel împotriva trimiterii sale în faţa unui tribunal spaniol, pentru a nu întârzia procesul, chiar dacă contestă faptele. Brazilianul în vârstă de 40 de ani nu cunoaşte încă data procesului său şi rămâne în arest preventiv.