”Face asta foarte des”. Motivul pentru care Ion Ţiriac a fost internat în spital, la Viena. Când va ajunge la Bucureşti - Antena Sport

Motivul pentru care Ion Ţiriac a fost internat în spital, la Viena Ion Ţiriac la o conferinţă de presă - Profimedia Miercuri, Ion Ţiriac a fost internat într-un spital din Viena. Un apropiat al miliardarului în vârstă de 85 de ani a dezvăluit motivul pentru care acesta a ajuns pe patul de spital. Cu toate acestea, starea lui de sănătate nu este atât de gravă şi se va întoarce în curând în Bucureşti. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ilie Năstase a dezvăluit adevăratul motiv pentru care Ion Ţiriac a ajuns pe patul de spital, într-o clinică privată din capitala Austriei. Motivul pentru care Ion Ţiriac a fost internat în spital, la Viena. Când va ajunge la Bucureşti Potrivit lui Năstase, fostul mare jucător de tenis a ales să de interneze ca metodă de precauție, din cauza unei gripe mai "urâte". Mai mult, acesta a precizat că miliardarul se confruntă adesea cu astfel de probleme de sănătate. Fostul său coleg din echipa de Cupa Davis a României va ajunge în decursul zilei de joi înapoi la Bucureşti, semn că problema nu a fost atât de gravă pe cât se credea. "A fost răcit și s-a internat. El face asta foarte des, răcește și face o febră și toate astea. A făcut o gripă foarte grea, urâtă și s-a internat, dar astăzi ajunge în București", a declarat Ilie Năstase, conform Sport.ro. Miliardarul a ales să meargă la un spital specializat din Viena ca metodă de siguranţă, mai ales că în urmă cu doi ani s-a confruntat cu o serie de probleme pulmonare. Încă din 2022, acesta acordă o atenţie sporită stării sale de sănătate.

Miercuri, AntenaSport anunța că fostul tenismen a fost internat într-un spital din Viena, starea nefiind una gravă. În pandemie, Ion Ţiriac a fost internat timp de 8 zile într-o clinică din Germania, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19.

„Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă.

E adevărat că am mai stat aproape o lună pe un teren de vânătoare, fără să fac nimic. În fiecare zi vânam de acolo, pentru că sătenii erau cam înghesuiți cu carnea”, a precizat Ion Țiriac, la momentul respectiv.

Miliardarul i-a predat afacerile familiei fiului său Ion Ţiriac a ales să îi predea responsabilitatea afacerilor familiei fiului său, Ion Alexandru Țiriac. Fostul tenismen s-a declarat mulţumit de implicarea și abilitățile fiului săuîn vârstă de 48 de ani. Fostul tenismen are o avere estimată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari. De asemenea, miliardarul a precizat că fiul său este capabil să preia gestionarea activităților economice. Ion Ţiriac îşi va concentra atenţia pe gestionarea fundației care poartă numele familiei.

