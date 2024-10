Ion Țiriac este internat în spital, la Viena! Care e starea de sănătate a miliardarului - Antena Sport

Ion Țiriac este internat în spital, la Viena! Miliardarul român a acuzat probleme de sănătate și a ales să plece din țară, pentru a se trata.

Țiriac trebuia să fie prezent la un eveniment, în decursul zilei de miercuri, pe care l-a ratat, având în vedere problemele de sănătate.

Ion Țiriac este internat în spital, la Viena!

Potrivit surselor AntenaSport, Ion Țiriac este internat într-un spital din Viena, capitala Austriei. Starea sa de sănătate nu este una gravă, îmbunătățindu-se în ultima perioadă.

În trecut, Ion Țiriac a mai fost internat timp de 8 zile, atunci când a fost infectat cu Covid-19. La momentul respectiv, miliardarul român a stat internat 8 zile, într-o clinică din Germania.

„Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă.