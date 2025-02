Momente incredibile la CSM Bucureşti! Gabi Szabo şi-a anunţat demisia la 3 zile după ce fusese reinstalată în funcţia de director. Atac nemilos asupra lui Nicuşor Dan - Antena Sport

Gabriela Szabo şi-a anunţat demisia din poziţia de director al clubului CSM Bucureşti, în care fusese reinstalată pe 1 februarie, în urma procesului câştigat în faţa primarului Nicuşor Dan.

Szabo fusese înlăturată din funcţie în vara lui 2022 de către Nicuşor Dan, care i-a imputat rezultatele slabe înregistrate de echipa de handbal feminin. Fosta medaliată olimpică l-a dat în judecată pe Nicuşor Dan şi a câştigat procesul, instanţa luând decizia ca Szabo să fie reintegrată în funcţia pe care o deţinea înainte să fie dată afară.

Gabriela Szabo şi-a dat demisia de la CSM Bucureşti

Szabo şi-a preluat poziţia de director la CSM Bucureşti pe 1 februarie, dar nu a rezistat în funcţie decât 3 zile. Marţi, şi-a anunţat demisia, venind cu acuze grave la adresa lui Nicuşor Dan.

Szabo l-a atacat din nou pe Nicuşor Dan

„În 2017 am avut onoarea, cât și voința, de a conduce CSM București, o instituție aflată atunci într-un un moment dificil și cu probleme serioase, confirmate de un audit profesional care a și relevat numeroase deficiențe. Timp de 5 ani, am lucrat cu toată încrederea pentru a-i oferi o direcție clară și un viitor mai bun, chiar și atunci când am fost acuzată pe nedrept și tratată cu aroganță de un politician oportunist, Nicușor Dan.

După cum se știe, după 2 ani în care am luptat să apăr adevărul și propria-mi onoare, instanța a confirmat că acuzațiile și măsurile abuzive la care am fost supusă de primarul general nu au avut la bază fundament și nici respect pentru lege. Și, ca urmare, am fost repusă în funcție începând cu data de 1 februarie 2025.