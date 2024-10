"Nu se poate pune pe umerii mei!" Elisabeta Lipă, reacţie vehementă după ce foştii campioni s-au plâns de rentele viagere - Antena Sport

Elisabeta Lipă a avut o reacţie vehementă după ce marii campioni ai României s-au plâns de banii pe care îi primesc din rentele viagere. Şefa ANS a explicat de ce nu se pot acorda sume mai mari pentru cei care au scris istorie şi au obţinut medalii olimpice, mondiale sau europene.

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că nu doreşte ca această nemulţumire legată de plafonarea rentelor viagere să fie doar pe umerii săi, pentru că dacă reuşeşte deblocarea se va spune că îşi măreşte singură renta.

Elisabeta Lipă, reacţie vehementă despre rentele viagere

Fosta canotoare, la rândul ei beneficiară a rentei, s-a arătat nemulţumită de faptul că dintre cei aproximativ 600 de rentieri, foşti medaliaţi olimpici, mondiali şi europeni, au venit la consultarea programată la Agenţia Naţională pentru Sport doar patru, voleibaliştii Dan Gîrleanu şi Sorin Macavei, kaiacistul Daniel Stoian şi rugbystul Alin Petrache.

„Eu am făcut apel la toţi beneficiarii rentelor viagere ca să discutăm şi să decidem împreună. Din păcate suntem aici doar cinci beneficiari ai acestor rente, eu, Dan Gîrleanu, Sorin Macavei, Daniel Stoian şi Alin Petrache. Eu nici nu ştiu ce să spun acum, pentru că mă aşteptam să fim mulţi azi aici, să fim o voce. Pentru că aceste rente au fost plafonate în noiembrie 2017, deci aproape 7 ani. Eu sunt fericită când colegii mei spun că dacă nici eu nu pot să rezolv asta, atunci nimeni nu poate. Dar nu se poate să se pună pe umerii mei toată această nemulţumire legată de plafonarea rentelor. Pentru că şi eu sunt beneficiara acestei rente viagere. Şi ce înseamnă asta, că Lipă îşi măreşte singură renta? De aceea eu trebuie să fiu în consens cu toţi colegii mei, pentru că suntem aproape 600 de rentieri„, a spus ea, potrivit agerpres.ro.

„Rentierii, prin vocea fostului ministru Eduard Novak, au cerut o consultare pe această temă. Mi s-a spus că mă fofilez… dar eu în viaţa mea nu m-am fofilat. Şi când când am avut grevă în faţa ministerului m-am dus între grevişti. Pentru că eu întotdeauna am mers pe calea dialogului, nu m-am ascuns în birou şi să rezolve altul problema. Niciodată nu am făcut asta. Azi rentierii au cerut să ne întâlnim, dar nu au mai venit. Nu ştiu de ce nu au mai venit. Pentru că eu ştiu că atunci când am o nemulţumire mă plâng şi încerc să o rezolv. Nu e nicio problemă să meargă direct la domnul premier. Nu am nimic împotrivă. Dar cred că e mai bine să fim o singură voce. Uite, domnul Gîrleanu a propus să actualizăm anual cu 10-15% până ajungem la cât trebuie. Să vedem ce propuneri mai sunt şi mergem împreună la premier şi îi spunem exact„, a adăugat Lipă, care s-a întâlnit tot joi cu premierul Marcel Ciolacu.