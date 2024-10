"Părinţii ei şi-au pierdut casele!" Drama prin care a trecut soţia lui Elias Charalambous: "Nu s-a găsit o soluţie" - Antena Sport

Drama prin care a trecut soţia lui Elias Charalambous a fost dezvăluită chiar de antrenorul de la FCSB. Aflat în Cipru pentru a fiost prezent la meciul cu naţionala României, Elias Charalambous a oferit un interviu în care a vorbit despre familia sa şi drama prin care a trecut soţia sa.

Elias Charalambous a vorbit de invazia turcilor din 1974 şi a dezvăluit că familia soţiei sale a trecut printr-o adevărată dramă. Părinţii superbei sale soţii au rămas fără case. De asemenea, Elias Charambous a făcut o paralelă între copiii de atunci şi cei de acum.

Drama prin care a trecut soţia lui Elias Charalambous

„În acest an se împlinesc 50 de ani din 1974, de când țara a fost împărțită. Atunci am suferit foarte mult, am pierdut foarte mulți oameni și asta a fost cel mai rău lucru care ni s-a întâmplat. Singurul lucru pe care îl vrem, pentru că și părinții soției mele și-au pierdut casele atunci, a fost foarte greu pentru toată lumea, sper să găsim totuși o soluție pentru că nu putem trăi toată viața așa și sper să se găsească o soluție cât mai curând posibil. A trecut mult timp, vă dați seama, 50 de ani, și tot nu s-a găsit o soluție.

Deci chiar sper să se găsească o cale la un moment dat. Toți vrem asta, nu e frumos să trăim așa, nimănui nu îi plac zonele de război. Nu vreau să spun multe lucruri, tot ce vrem este pacea. Toată lumea își dorește asta și sper să găsim o soluție. Una dintre amintirile mele frumoase sunt niște momente pe care copiii noștri nu le mai trăiesc. Țin minte că eram în cartier și mă jucam cu prietenii până seara, lucruri pe care, din păcate, copiii noștri nu le mai fac.

Știm foarte bine că lumea s-a schimbat, PlayStation, închiși în casă, iar dacă mă întorc în timp, amintirile mele de când eram mic sunt cele în care ne jucam afară, ne tăvăleam, glumeam, iar singura problemă pe care o avea bunica mea, pentru că părinții mei stăteau în Africa, era faptul că stăteam până târziu. Acum suntem fericiți dacă copiii noștri se duc afară o oră. Așadar, acestea sunt amintirile mele de când eram copil. Noi am crescut după război, părinții mei au trăit atunci, dar eu nu am avut treabă”, a spus Elias Charalambous.