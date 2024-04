Cât de frumoasă este fiica lui Elias Charalambous! Andriana e fotomodel şi a postat imagini "fierbinţi" de pe plajă - Antena Sport

Elias Charalambous, înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Va fi un dezastru pentru noi dacă facem asta”

Elias Charalambous a vorbit înainte de FCSB – Universitatea Craiova şi le-a atras atenţia tuturor oamenilor de la club să nu creadă că s-a terminat campionatul, în cazul în care roş-albaştrii se vor impune în faţa oltenilor.

Asta chiar dacă între două echipe sunt acum 7 puncte, iar Rapid şi CFR sunt la nu mai puţin de 10 lungimi de lider. Charalambous a ţinut să specifice şi că pe stadion se vor afla din nou 40.000 de oameni.

„Cum putem fi campioni dacă mai sunt șapte meciuri după acest joc? Imaginați-vă că după acest meci mai sunt alte șapte, 21 de puncte. Dacă vom avea asta în minte (n.r. – că FCSB este deja campioană), va fi un dezastru pentru noi, sincer! Spun din toată inima mea că nimic nu se va termina mâine, campionatul e lung”.

Încă un meci foarte important pentru noi, cu o echipă care chiar a arătat bine la ultimele două partide din play-off, o echipă cu calitate, dar noi credem că suntem gata pentr un astfel de joc.

Astfel de jocuri sunt săptămânale, e din ce în ce mai greu pentru noi. Suntem pregătiți de când a început play-off-ul, sunt meciuri dificile. Jucătorii mei sunt într-o formă bună, sunt concentrați. Ei trebuie să fie sută la sută în astfel de meciuri.

Așa cum am spus după meciul cu Farul, am cerut ca fanii să fie lângă jucători, avem nevoie de ei în astfel de meciuri. Am fost informați că vom avea în jur de 40.000 de spectatori, e foarte important pentru jucători”, a spus Elias Charalambous.