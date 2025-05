Cătălin-Cedric Ghigea analizează performanțele din antrenamentele de vineri de la Marele Premiu al Principatului Monaco 2025 - Antena Sport

Antrenamentele de vineri de la Monaco au oferit o privire interesantă asupra peisajului competitiv al acestui sezon de Formula 1, cu rezultate care au surprins mulți fani și analiști.

Ferrari a reușit să iasă în evidență, în special prin performanța lui Charles Leclerc, care a impresionat prin ritmul său rapid, depășind așteptările inițiale. Deși Leclerc a fost implicat într-un incident cu Lance Stroll, acest lucru nu i-a afectat în mod semnificativ performanța. Totuși, există indicii că Ferrari a folosit un mod de motor mai agresiv în timpul antrenamentelor, ceea ce a contribuit la timpii buni înregistrati. Chiar și așa, analiza datelor arată că în configurația de calificare, Ferrari se află la aproximativ 0,14 secunde în spatele liderilor, iar în ritmul de cursă diferența față de McLaren este de circa 0,10 secunde. Charles Leclerc însuși a fost precaut, declarând că nu este convins că acest ritm se va menține pe parcursul weekendului, deși a calificat ziua de vineri drept una „foarte pozitivă” pentru echipă. În plus, Lewis Hamilton a demonstrat și el un ritm competitiv în această sesiune, adăugând un plus de speranță pentru Ferrari.

Pe de altă parte, McLaren a avut o zi dificilă, marcată de incidente și feedback critic din partea piloților. Oscar Piastri a suferit un accident, iar Lando Norris a recunoscut că mai are de lucrat în anumite aspecte ale pilotajului său. Cu toate acestea, datele ideale ale tururilor arată că McLaren rămâne echipa cu cel mai mare potențial de viteză. Dacă Piastri ar fi reușit să finalizeze un tur ideal, acesta ar fi fost cel mai rapid pe tabelul de timpi. Aceasta sugerează că adevăratul potențial al echipei nu a fost pe deplin exprimat în antrenamentele de vineri. În plus, McLaren are un avantaj de aproximativ 0,08 secunde față de Red Bull în configurația de calificare, avantaj care scade ușor la 0,06 secunde în ritmul de cursă. Astfel, dacă unul dintre piloți reușește un tur curat, pole position-ul pare accesibil.

Red Bull, în schimb, a avut o zi sub așteptări, cu Max Verstappen și Yuki Tsunoda clasându-se pe pozițiile a zecea și a unsprezecea în antrenamente. Echipa a explicat această performanță prin faptul că a experimentat cu setările monopostului, încercând să împingă limitele balansului, dar a mers prea departe. Această abordare a dus la un deficit semnificativ în virajele lente, unde monopostul Red Bull a fost aproape 0,4 secunde mai lent decât Ferrari. Cu toate acestea, Verstappen a recunoscut că Ferrari pare din nou foarte rapid, dar și-a exprimat încrederea că Red Bull poate fi mult mai aproape de rivali în următoarele sesiuni. Datele sugerează că Red Bull este la mai puțin de o zecime de secundă în spatele McLaren în calificări și chiar mai aproape în ritmul de cursă, ceea ce indică o revenire posibilă.

Mercedes a avut o zi dificilă, George Russell numind-o probabil cea mai lentă sesiune de vineri a sezonului pentru echipă. Mercedes a pierdut aproape trei zecimi față de McLaren în configurația de calificare, în special în virajele lente, unde Ferrari a dominat. Deși ritmul de cursă a fost mai bun, echipa a rămas în urmă cu aproximativ 0,17 secunde față de McLaren. Cu toate acestea, Russell rămâne optimist, amintind că în trecut echipa a reușit să îmbunătățească considerabil performanța de la antrenamentele de vineri până la cursă.