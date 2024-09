Charles Leclerc a dezvăluit unde a pierdut Marele Premiu al Azerbaidjanului: "Uneori faci greşeli şi înveţi din ele" - Antena Sport

Charles Leclerc a dezvăluit unde a pierdut Marele Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul celor de la Ferrari a plecat din pole-position pentru a patra oară la Baku, dar nici anul acesta nu a reuşit să îşi treacă în cont victoria. Monegascul a încheiat pe locul doi, Oscar Piastri fiind cel care a câştigat cursa din Azerbaidjan.

Charles Leclerc a dezvăluit unde a pierdut Marele Premiu al Azerbaidjanului: „Uneori faci greşeli şi înveţi din ele”

Charles Leclerc a recunoscut la final greşeala care l-a costat victoria şi a dezvăluit că nu a fost niciodată suficient de aproape de Oscar Piastri, pentru a putea să încerce să îşi recâştige prima poziţie:

„Mi s-a părut că am avut o problemă cu maşina din momentul în care am trecut pe pneuri dure. M-am simţit foarte bine pe pneuri medii. La început de weekend am ales o setare de direcţie care ne-a condiţionat parcursul. Pe final, de vreo două ori era cât pe ce să intru în parapet. A fost foarte aproape acel moment. Din fericire am trecut peste el.

Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu Carlos şi cu Sergio, sper că toată lumea este în regulă. Pot să spun că a fost un duel pe care l-am gustat din plin (n.r. cu Oscar Piastri). Au fost foarte multe oportunităţi. Au fost zone în care ei erau mai rapizi, au fost viraje în care noi am fost mai rapizi. Nu am fost niciodată atât de aprope de Oscar pentru a-l ataca.