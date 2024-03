Clauza din contractul lui Max Verstappen care îi permite să plece de la Red Bull. Cum poate avea drum liber spre Mercedes - Antena Sport

Mercedes pândeşte o super-lovitură în Formula 1: Max Verstappen, în locul lui Lewis Hamilton

Mercedes pândeşte o super-lovitură în Formula 1 şi vrea să îl aducă pe Max Verstappen în locul lui Lewis Hamilton, cer care va ajunge la Ferrari, începând cu sezonul 2025.

Mercedes ar putea profita de tensiunile de la rivala Red Bull, legate de afacerea Christian Horner, ca să încerce să-l atragă pe Max Verstappen, a anunţat revista germană Auto Motor Sport, potrivit site-ului eurosport.fr.

După anunţul plecării lui Lewis Hamilton, de la Mercedes la Ferrari, în sezonul viitor, se pune întrebarea dacă lumea Formulei 1 va fi bulversată de un alt transfer stratosferic în săptămânile următoare.

Mercedes, care caută deja un înlocuitor pentru britanicul de şapte ori campion mondial, ar putea încerca să-l atragă pe Max Verstappen, olandezul care a câştigat ultimele trei ediţii ale Campionatului Mondial.

Sub contract până în 2028 cu Red Bull, Verstappen are maşina de care are nevoie pentru a continua să domine acest sport.

Dar tatăl său, Jos Verstappen, a dezvăluit în weekend că echipa Red Bull riscă „să se destrame”. El a spus: „Va fi tensiune în echipă atâta timp cât el (managerul general Christian Horner – n. r.) rămâne pe loc. Asta nu poate continua ca până acum, va exploda. El joacă rolul victimei în timp ce el este omul aflat la originea problemelor”.

Auto Motor Sport precizează că Helmut Marko, unul dintre oficialii Red Bull, ar fi îngrijorat în legătură cu viitorul lui Adrian Newey, directorul tehnic al acestei echipe, şi în legătură cu Ford, care va fi partenerul pentru motoare.