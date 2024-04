Cum arată calendarul din 2025 al Formulei 1™. Schimbări importante! Unde va debuta noul sezon - Antena Sport

Reclamă

Bahrain, locul de debut pentru Campionat în ultimii ani, a fost mutat la jumătatea lunii aprilie, cu o săptămână înainte de cursa din Arabia Saudită, din cauza Ramadanului, care va avea loc în martie anul viitor.

Cursa de la Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, de la finele sezonului, va avea loc sâmbătă, anunţă agerpres.ro.

Restul calendarului 2025 va fi foarte asemănător cu cel din 2024, cu unele date uşor modificate, cum ar fi Marele Premiu al Spaniei de la Barcelona, la începutul lunii iunie sau cel al Ungariei ce va fi după cel din Belgia, chiar înainte de vacanţa de vară.

Cu toate acestea, F1 nu a dezvăluit încă numărul de sprinturi sau circuitele care le vor organiza. Datele şi locaţia testelor din pre-sezon sunt, de asemenea, necunoscute, deşi este posibil ca acestea să aibă loc în Bahrain, la fel ca în ultimii ani.

Calendarul curselor din Formula 1, sezonul 2025

16 martie: Marele Premiu (MP) al Australiei (Melbourne)

23 martie: MP al Chinei (Shanghai)

6 aprilie: MP al Japoniei (Suzuka)

13 aprilie: MP al Bahrain (Sakhir)

20 aprilie: MP al Arabiei Saudite (Jeddah)

4 mai: MP de la Miami

18 mai: MP al provinciei Emilia-Romagna (Imola, Italia)

25 mai: MP de la Monaco

1 iunie: MP al Spaniei (Barcelona)

15 iunie: MP al Canadei (Montreal)

29 iunie: MP al Austriei (Spielberg)

6 iulie: MP al Marii Britanii (Silverstone)

27 iulie: MP al Belgiei (Spa-Francorchamps)

3 august: MP al Ungariei (Budapesta)

31 august: MP al Olandei (Zandvoort)

7 septembrie: MP al Italiei (Monza)

21 septembrie: MP al Azerbaidjanului (Baku)

5 octombrie: MP de la Singapore

19 octombrie: MP al Statelor Unite (Austin)

26 octombrie: MP al Mexicului (Ciudad de Mexico)

9 noiembrie: MP al Braziliei (Sao Paulo)

22 noiembrie: MP de la Las Vegas

30 noiembrie: MP al Qatar (Lusail)

7 decembrie: MP al Abu Dhabi (Yas Marina).

— Formula 1 (@F1) April 12, 2024 Programul complet al Marelui Premiu al Chinei (19-21 aprilie, AntenaPLAY) Marele Premiu al Chinei este al cincilea al sezonului 2024, după cele de la Bahrain, Jeddah, Melbourne şi Suzuka. Până acum, Max Verstappen a câştigat trei curse şi Carlos Sainz s-a impus în Australia. Mai mult, Verstappen a obţinut pole position la toate patru cursele. Marele Premiu al Chinei va debuta cu antrenamentele, în AntenaPLAY, de pe 19 aprilie, de la ora 06:30. Calificările la sprint vor fi tot pe 19 aprilie, de la 10:30, în timp ce sprintul va avea loc pe 20 aprilie, de la ora 06:00. Ambele se văd în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN. Calificările de pe Circuitul Internaţional Shanghai vor avea loc pe 20 aprilie, de la 10:00, în AntenaPLAY şi pe Antena3 CNN. De asemenea, cursa va avea startul pe 21 aprilie, de la ora 10:00, în AntenaPLAY şi pe Antena3 CNN. Circuitul Internațional Shanghai a fost inaugurat în 2004, cursele având loc până în 2019. Până în 2024, din cauza pandemiei de Covid-19, nu au avut loc curse în China, contractul fiind totuşi prelungit până în 2025. Pilotul cu cele mai multe victorii la Grand Prix-ul Chinei este Lewis Hamilton (6), iar la constructori pe primul loc la acest capitol este Mercedes (6). Când a luat Fernando Alonso decizia de a semna cu Aston Martin Când a luat Fernando Alonso decizia de a semna cu Aston Martin. Dublul campion mondial a decis să semneze un nou contract cu actuala sa echipă. Numele lui Fernando Alonso a fost vehiculat şi ca înlocuitor pentru Lewis Hamilton la Mercedes sau chiar să vină la Red Bull, în locul lui Verstappen, în cazul în care campionul mondial en-titre va pleca la finalul sezonului.

„Vorbești cu oameni, vezi piața, asculți pe toată lumea, e procedura normală, dar în capul meu, Aston Martin a fost decizia logică pentru mine și cea mai bună decizie. Cu restul nu am ajuns la o concluzie, dar Aston avea o dorință clară de a lucra cu mine, iar de aceea a fost ușor.

Dragostea mea pentru Formula 1 și Aston Martin nu s-a schimbat. Am vorbit cu mine însumi și am luat decizia după (n.r. weekend-ul din) Australia. Am vorbit cu cei de la Aston, erau prioritatea mea, am vrut să continuăm și să fim împreună.

Sunt foarte fericit că voi continua cu această echipă, vreau să îmi exprim loialitatea față de această echipă alături de care lucrez de un an și jumătate. A fost doar începutul călătoriei, iar acum vom continua cu ea”, a spus Fernando Alonso în Marca.

