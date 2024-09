McLaren, lovitură de proporţii pentru Red Bull. Transferul a fost anunţat oficial - Antena Sport

McLaren a dat o lovitură de proporţii pentru Red Bull. A anunţat un transfer de senzaţie de la marea rivală.

McLaren a anunţat, oficial, că strategul şef de la Red Bull, Will Courtenay, a semnat cu echipa lui Lando Norris şi Oscar Piastri. „Suntem încântaţi să îi urăm bun venit lui Will la McLaren”, a spus Andrea Stella. Will Courtenay va fi noul director sportiv al celor de la McLaren.

McLaren, lovitură de proporţii pentru Red Bull. Transferul a fost anunţat oficial

Courtenay pleacă de la Red Bull după două decenii. Will Courtenay va pleca de la Red Bull în 2026, atunci când îi expiră contractul cu echipa lui Max Verstappen.

„Lui Will i s-a oferit funcția de director sportiv. După un serviciu lung și de succes, fiind alături de echipă încă de pe vremea Jaguarului, suntem tristi să-l vedem plecând, dar îi dorim toate cele bune în acest pas înainte„, au spus şi cei de la Red Bull, conform formula1.com.

Will Courtenay to join McLaren Formula 1 Team as Sporting Director.

— McLaren (@McLarenF1) September 24, 2024