„Nu eram pregătit să mă lupt cu Max Verstappen”. Lando Norris recunoaşte că nu se aştepta la duelul pentru titlul mondial - Antena Sport

Lando Norris a recunoscut că nu se aștepta să se dueleze cum Max Verstappen pentru titlul mondial de anul acesta. În timp ce olandezul de la Red Bull se luptă pentru al patrulea titlu consecutiv, britanicul în vârstă de 25 de ani are șansa să câștige pentru prima oară campionatul mondial din Formula 1.

La conferința de presă premergătoare weekendului din Las Vegas, Lando Norris a vorbit despre duelul pe care îl duce cu Max Verstappen pentru titlul mondial la piloți. Britanicul de la McLaren a afirmat că nu a fost „de-a dreptul pregătit” să intre în lupta cu Max în acest sezon. Cu toate acestea, pilotul susține că încă are o șansă pentru a cuceri coroana din Marele Circ.

„Probabil că nu eram de-a dreptul pregătit să mă înfrunt cu Red Bull și Max. Sunt acolo, dar nimeni altcineva nu o face, așa că am făcut tot ce am putut. Nu m-am descurcat suficient de bine și am recunoscut întotdeauna asta”, a declarat Lando Norris în fața jurnaliștilor, fiind citat de racingnews365.com.

Ce spune pilotul McLaren despre rivacalul său

De asemenea, britanicul nu s-a sfiit să-și arate respectul față de rivalul său, care i-a fost bun prieten în afara pistei. Cu toate acestea, relația dintre cei doi pare să fi fost afectată după conflictele apărute între ei de-a lungul sezonului.