Pariul pus de Max Verstappen cu scop umanitar. Formula E donează 250.000 de dolari după ce olandezul a câştigat titlul mondial în 2024 - Antena Sport

Max Verstappen, la Marele Premiu din Las Vegas, după ce a cîştigat cel de-al patrulea titlu mondial consecutiv - Profimedia Max Verstappen şi Formula E au pus un pariu la începutul anului, pe suma de 250.000 de dolari. Suma urma să fie donată de pierzător unei cauze umanitare. Mai exact, subiectul ”pariului” a fost cel de-al patrulea titlu mondial al olandezului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În cazul în care pierdea, pilotul Red Bull trebuia să aleagă o cauză umanitară căreia să îi doneze 250.000 de dolari. Max Verstappen a obţinut cea de-a patra coroană consecutivă la piloţi la Marele Premiu din Las Vegas. Astfel, reprezentanţii Formula E vor dona 250.000 de de dolari în scop umanitar. Pariul pus de Max Verstappen şi Jeff Dodds, directorul din Formula E Jeff Dodds, directorul executiv al Formula E, a promis în februarie că va plăti suma în cazul în care Verstappen nu va câştiga titlul, un pariu făcut pentru a sublinia cât de previzibilă i se pare Formula 1 în comparaţie cu seria sa. După ce Verstappen a făcut acest lucru, dar într-un sezon mult mai competitiv şi mai palpitant decât se prevăzuse, Dodds a decis să doneze banii oricum. Banii vor fi împărţiţi în mod egal între fundaţia Red Bull Wings for Life pentru cercetarea măduvei spinării şi un nou fond pentru a oferi mai multe oportunităţi femeilor în motorsport. „Ceea ce a început ca un „pariu” foarte ironic la începutul sezonului s-a transformat într-un angajament serios de a sprijini egalitatea de gen în cadrul campionatului nostru, cu obiectivul final de a vedea femei care să concureze full-time în Formula E”, a declarat Dodds. Reclamă

Reclamă

Verstappen, care îşi va ridica vineri, 13 decembrie 2024, trofeul de câştigător al F1 în cadrul unei ceremonii în Rwanda, i-a spus lui Dodds într-un apel video că va urmări campionatul în timpul iber.

Dodds a declarat pentru Reuters că Formula E i-a dat organizaţia More Than Equal, co-fondată de fostul pilot de F1 David Coulthard, sarcina de a efectua cercetări privind barierele pe care le întâmpină femeile în sporturile cu motor. Oficialul a transmis că două femei au fost contractate pentru a conduce în testul general pentru începători al Formulei E de anul viitor. Cu toate acestea, nu a dat nume, Acţiunea are ca scop deschiderea unei căi pentru piloţii femei spre Formula E.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™ se văd în direct și integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live – AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marile premii de Formula 1™ vor putea fi urmărite în direct online.

Reclamă

Pe lângă acestea, abonații pot urmări și Liga Campionilor Asiei, Liga Portugal, Campionatul Greciei sau evenimente de MMA, gale de box, F1 Academy sau tenis de masă.

Reclamă