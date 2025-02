Sergio Perez ar putea reveni în Formula 1 în 2026! Echipa cu care ar fi început deja negocierile - Antena Sport

Să pilotez pentru Red Bull a fost o experiență de neuitat și voi prețui întotdeauna succesele pe care le-am obținut împreună. Am doborât recorduri, am atins repere remarcabile și am avut privilegiul de a întâlni atât de mulți oameni incredibili pe parcurs.

Mulțumesc mult tuturor persoanelor din echipă de la conducere, ingineri și mecanici, catering, ospitalitate, bucătărie, marketing și comunicare, precum și tuturor celor de la Milton Keynes, vă doresc toate cele bune pentru viitor.

A fost, de asemenea, o onoare să concurez alături de Max drept coechipier în toți acești ani și să împărtășim succesul nostru. Le mulțumesc în special fanilor din întreaga lume și, în special, mexicanilor care m-au sprijinit neclintit în fiecare zi. Ne vom revedea curând. Și amintește-ți… să nu renunți niciodată”, a spus Sergio Perez în videoclipul postat pe rețelele de socializare.

Ai sport în AntenaPLAY

Formula 1 revine în 2025, toate cursele urmând să fie transmise în Universul Antena. Prima etapă revine pe Melbourne Park, după o pauză de şase ani. Marele Premiu al Australiei va avea loc în perioada 14-16 martie 2025.

Trăiești live-ul în fiecare zi. În 2025, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™ se văd în direct și integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live – AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marile premii de Formula 1™ vor putea fi urmărite în direct online.

Pe lângă acestea, abonații pot urmări și Liga Campionilor Asiei, Liga Portugal, Campionatul Greciei sau evenimente de MMA, gale de box, F1 Academy sau tenis de masă.