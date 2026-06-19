Fostul atacant italian Igor Protti, golgheter în cele trei divizii profesioniste ale fotbalului italian în anii ’90, a încetat din viaţă la vârsta de 58 de ani, din cauza unei maladii necruţătoare, a anunţat familia sa pe reţelele de socializare, informează EFE.

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“Cu imensă tristeţe, familia anunţă că Igor ne-a părăsit aseară (joi, n.r.)”, se arată în mesajul care anunţă moartea lui Protti, care include cuvinte de recunoştinţă din partea fostului fotbalist către familia sa şi către “toţi fanii echipelor pentru care a jucat”.

A murit Igor Protti a murit la 58 de ani

Igor Protti, care se lupta cu cancerul de colon de ceva vreme, a devenit cunoscut în fotbalul italian în anii ’90 ca atacant pentru mai multe cluburi, inclusiv Bari, unde a devenit golgheter în sezonul 1995-1996 cu 24 de goluri.

Supranumit “Ţarul”, Protti a mai jucat la Lazio şi Napoli, dar la Livorno a devenit un idol, conducând revenirea clubului în Serie A şi rămânând acolo până la retragerea sa din activitate, în 2005. Cu toate acestea, el nu a fost niciodată convocat la echipa naţională a Italiei.

Fostul fotbalist va fi înmormântat în Cecina, un oraş din provincia Livorno (Toscana, centrul Italiei).