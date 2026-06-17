Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ghana – Panama LIVE VIDEO (2:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci de totul sau nimic

Ghana – Panama LIVE VIDEO (2:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci de totul sau nimic

Antena Sport Publicat: 17 iunie 2026, 13:02

Comentarii
Ghana – Panama LIVE VIDEO (2:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci de totul sau nimic
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Ghana întâlneşte Panama, de la ora 02:00, în Grupa L a Campionatului Mondial 2026. Partida este exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida programată în Canada le opune echipele care nu sunt credidate cu principalele șanse la calificare, iar cine se impune păstească şanse.

În acelaşi timp, puţin mai devreme, are loc şi marele duel al grupei, dintre Anglia – Croația, care va decide cel mai probabil supremaţia gupei.

Ghana – Panama LIVE VIDEO (2:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Echipe probabile:

Ghana:
Ati-Zigi – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Boakye, Semenyo – Da
Selecționer: Carlos Queiroz

Reclamă
Reclamă

Panama:
Mosquera – Ramos, Cordoba, Andrade – Murillo, Godoy, Harvey, Davis – Rodriguez, Diaz, Fajardo
Selecționer: Thomas Christiansen

Loturile celor două reprezentative

Lot – Ghana
Portari: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)

Fundaşi: Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos), Elisha Owusu (Auxerre)

Momentul în care două tramvaie se ciocnesc în zona Obor din Capitală, în timp ce polițiștii dirijau traficulMomentul în care două tramvaie se ciocnesc în zona Obor din Capitală, în timp ce polițiștii dirijau traficul
Reclamă

Mijlocaşi: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)

Atacanţi: Kamaldeen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)

Manager: Carlos Queiroz

Lot – Panama
Portari: Orlando Mosquera (Al Fayha), Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathón)

Fundaşi: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Mijlocaşi: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarias Londoño (Universidad Católica)

Atacanţi: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Saprissa)

Manager: Thomas Christiansen

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Copila de 12 ani, lovită pe trotuar în fața școlii, a murit la spital. Fusese târâtă 20 de metri
Observator
Copila de 12 ani, lovită pe trotuar în fața școlii, a murit la spital. Fusese târâtă 20 de metri
Atac neașteptat! Mihai Bendeac îl face praf pe Gigi Becali și biserica de 20 de milioane de euro din Pipera
Fanatik.ro
Atac neașteptat! Mihai Bendeac îl face praf pe Gigi Becali și biserica de 20 de milioane de euro din Pipera
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României