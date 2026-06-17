Ghana – Panama LIVE VIDEO (2:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci de totul sau nimic

Ghana întâlneşte Panama, de la ora 02:00, în Grupa L a Campionatului Mondial 2026. Partida este exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Partida programată în Canada le opune echipele care nu sunt credidate cu principalele șanse la calificare, iar cine se impune păstească şanse.
În acelaşi timp, puţin mai devreme, are loc şi marele duel al grupei, dintre Anglia – Croația, care va decide cel mai probabil supremaţia gupei.
Ghana – Panama LIVE VIDEO (2:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Echipe probabile:
Ghana:
Ati-Zigi – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Boakye, Semenyo – Da
Selecționer: Carlos Queiroz
Panama:
Mosquera – Ramos, Cordoba, Andrade – Murillo, Godoy, Harvey, Davis – Rodriguez, Diaz, Fajardo
Selecționer: Thomas Christiansen
Loturile celor două reprezentative
Lot – Ghana
Portari: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)
Fundaşi: Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos), Elisha Owusu (Auxerre)
Mijlocaşi: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)
Atacanţi: Kamaldeen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)
Manager: Carlos Queiroz
Lot – Panama
Portari: Orlando Mosquera (Al Fayha), Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathón)
Fundaşi: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)
Mijlocaşi: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarias Londoño (Universidad Católica)
Atacanţi: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Saprissa)
Manager: Thomas Christiansen
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