Ghana – Panama LIVE VIDEO (2:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci de totul sau nimic

Ghana întâlneşte Panama, de la ora 02:00, în Grupa L a Campionatului Mondial 2026. Partida este exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Partida programată în Canada le opune echipele care nu sunt credidate cu principalele șanse la calificare, iar cine se impune păstească şanse.

În acelaşi timp, puţin mai devreme, are loc şi marele duel al grupei, dintre Anglia – Croația, care va decide cel mai probabil supremaţia gupei.

Ghana – Panama LIVE VIDEO (2:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Echipe probabile:

Ghana:

Ati-Zigi – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Boakye, Semenyo – Da

Selecționer: Carlos Queiroz