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Anglia – Croaţia LIVE VIDEO (23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci tare de tot în Grupa L a Campionatului Mondial

Dan Roșu Publicat: 17 iunie 2026, 12:46

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Anglia – Croaţia LIVE VIDEO (23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci tare de tot în Grupa L a Campionatului Mondial

Luka Modric şi Harry Kane - Getty Images

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Anglia şi Croaţia se întâlnesc în primul meci al Grupei L. Unul dintre cele mai aşteptate dueluri din faza grupelor are loc pe AT&T Stadium din Arlington, Texas, miercuri, de la ora 23:00, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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În celălalt meci al Grupei L se vor întâlni Ghana şi Panama. Partida va avea loc joi dimineaţă de la ora 02:00, de asemenea exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Anglia – Croaţia e miercuri, de la ora 23:00

Cea mai mare performanţă a Angliei la Mondiale este titlul din 1966. De partea cealaltă, Croaţia e finalistă în 2018 şi are şi două locuri 3, în 1998 şi 2022.

Cele două echipe s-au întâlnit de 9 ori în istorie, Anglia are 3 victorii, Croaţia una şi alte 5 meciuri s-au terminat la egalitate. Cel mai important duel dintre cele două a fost în semifinalele Mondialului din 2018, atunci când Croaţia s-a impus cu 2-1 şi a obţinut biletele pentru marea finală.

Anglia – Croaţia | Echipele probabile

  • Anglia (4-2-3-1): Pickford – Reece James, Stones, Konsa, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane
  • Croația (3-5-2): Livakovic – Gvardiol, Vuskovic, Sutalo – Perisic, Modric, Kovacic, Stanisic – Sucic, Kramaric – Budimir
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Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

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