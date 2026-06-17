Anglia – Croaţia LIVE VIDEO (23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci tare de tot în Grupa L a Campionatului Mondial

Anglia şi Croaţia se întâlnesc în primul meci al Grupei L. Unul dintre cele mai aşteptate dueluri din faza grupelor are loc pe AT&T Stadium din Arlington, Texas, miercuri, de la ora 23:00, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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În celălalt meci al Grupei L se vor întâlni Ghana şi Panama. Partida va avea loc joi dimineaţă de la ora 02:00, de asemenea exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Anglia – Croaţia e miercuri, de la ora 23:00

Cea mai mare performanţă a Angliei la Mondiale este titlul din 1966. De partea cealaltă, Croaţia e finalistă în 2018 şi are şi două locuri 3, în 1998 şi 2022.

Cele două echipe s-au întâlnit de 9 ori în istorie, Anglia are 3 victorii, Croaţia una şi alte 5 meciuri s-au terminat la egalitate. Cel mai important duel dintre cele două a fost în semifinalele Mondialului din 2018, atunci când Croaţia s-a impus cu 2-1 şi a obţinut biletele pentru marea finală.

Anglia – Croaţia | Echipele probabile