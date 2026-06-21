Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Britanicii au prezis scorul cu care se va termina duelul Spania – Arabia Saudită (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Britanicii au prezis scorul cu care se va termina duelul Spania – Arabia Saudită (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Bogdan Stănescu Publicat: 21 iunie 2026, 13:49

Comentarii
Britanicii au prezis scorul cu care se va termina duelul Spania – Arabia Saudită (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Lamine Yamal şi Nico Williams sunt aşteptaţi să fie titulari cu Arabia Saudită / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Britanicii nu o văd pe Spania încurcându-se din nou la Mondial, după acel 0-0 şocant din primul meci, cu Capul Verde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ibericii nu au voie să mai facă niciun pas greşit. Selecţionerul Luis de la Fuente (65 de ani) îi va trimite, cel mai probabil, în teren din primul minut pe Lamine Yamal (18 ani) şi Nico Williams (23 de ani), vedete la care acesta a apelat în meciul cu Capul Verde doar în finalul partidei, din pricina problemelor medicale ale celor doi din ultima vreme.

Britanicii cred că Spania o va învinge cu 2-0 pe Arabia Saudită

Publicaţia britanică Sportsmole anticipează o victorie cu 2-0 a Spaniei în duelul cu Arabia Saudită.

“Arabia Saudită are capacitatea de a face din acest meci unul dificil pentru Spania, iar noi ne așteptăm la o partidă foarte disputată, însă probabilitatea ca Yamal să fie titular ar trebui să însemne că ‘La Roja’ va obține toate cele trei puncte”, a notat publicaţia citată.

Un alt rezultat decât victoria în duelul cu Arabia Saudită ar însemna un dezastru pentru Spania, considerată una dintre principalele favorite la trofeu la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Reclamă
Reclamă

Lotul Spaniei la Cupa Mondială

Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona)

Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham)

Mijlocași: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal)

Alertă pe litoralul bulgăresc. O plajă frecventată de turişti a fost închisă din cauza bacteriei E. coliAlertă pe litoralul bulgăresc. O plajă frecventată de turişti a fost închisă din cauza bacteriei E. coli
Reclamă

Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (Barcelona) și Yéremy Pino (Crystal Palace)

Cupa Mondială, Grupa H, program complet

  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay

15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde 0-0. Detalii AICI.

16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay 1-1. Detalii AICI.

21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită (Antena 1 şi AntenaPLAY)

22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde (Antena 1 şi AntenaPLAY)

27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania (Antena 1 şi AntenaPLAY)

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Observator
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
„La ce am asistat?” O româncă a fost martoră la momentul istoric din Curacao. Cum s-a trăit pe insulă primul punct la CM. Video
Fanatik.ro
„La ce am asistat?” O româncă a fost martoră la momentul istoric din Curacao. Cum s-a trăit pe insulă primul punct la CM. Video
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB