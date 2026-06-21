Britanicii au prezis scorul cu care se va termina duelul Spania – Arabia Saudită (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Britanicii nu o văd pe Spania încurcându-se din nou la Mondial, după acel 0-0 şocant din primul meci, cu Capul Verde.
Ibericii nu au voie să mai facă niciun pas greşit. Selecţionerul Luis de la Fuente (65 de ani) îi va trimite, cel mai probabil, în teren din primul minut pe Lamine Yamal (18 ani) şi Nico Williams (23 de ani), vedete la care acesta a apelat în meciul cu Capul Verde doar în finalul partidei, din pricina problemelor medicale ale celor doi din ultima vreme.
Britanicii cred că Spania o va învinge cu 2-0 pe Arabia Saudită
Publicaţia britanică Sportsmole anticipează o victorie cu 2-0 a Spaniei în duelul cu Arabia Saudită.
“Arabia Saudită are capacitatea de a face din acest meci unul dificil pentru Spania, iar noi ne așteptăm la o partidă foarte disputată, însă probabilitatea ca Yamal să fie titular ar trebui să însemne că ‘La Roja’ va obține toate cele trei puncte”, a notat publicaţia citată.
Un alt rezultat decât victoria în duelul cu Arabia Saudită ar însemna un dezastru pentru Spania, considerată una dintre principalele favorite la trofeu la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena.
Lotul Spaniei la Cupa Mondială
Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona)
Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham)
Mijlocași: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal)
Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (Barcelona) și Yéremy Pino (Crystal Palace)
Cupa Mondială, Grupa H, program complet
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde 0-0. Detalii AICI.
16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay 1-1. Detalii AICI.
21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită (Antena 1 şi AntenaPLAY)
22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde (Antena 1 şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- Spania – Arabia Saudită, 19:00, LIVE VIDEO. Ibericii, obligaţi să câştige după ce s-au încurcat în primul meci
- Belgia – Iran LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duel crucial în Grupa G
- Atacantul din play-off-ul Ligii 1 l-a văzut din tribune pe fratele lui reuşind o dublă la Mondial: “Excepţional”
- Istvan Kovacs, lăudat după prestația din Tunisia – Japonia 0-4: „Are șanse foarte mari să arbitreze finala”
- Dick Advocaat, în lacrimi după ce naţionala antrenată de el a scris istorie la Campionatul Mondial!