Britanicii au prezis scorul cu care se va termina duelul Spania – Arabia Saudită (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Lamine Yamal şi Nico Williams sunt aşteptaţi să fie titulari cu Arabia Saudită / Profimedia Images

Britanicii nu o văd pe Spania încurcându-se din nou la Mondial, după acel 0-0 şocant din primul meci, cu Capul Verde.

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Ibericii nu au voie să mai facă niciun pas greşit. Selecţionerul Luis de la Fuente (65 de ani) îi va trimite, cel mai probabil, în teren din primul minut pe Lamine Yamal (18 ani) şi Nico Williams (23 de ani), vedete la care acesta a apelat în meciul cu Capul Verde doar în finalul partidei, din pricina problemelor medicale ale celor doi din ultima vreme.

Britanicii cred că Spania o va învinge cu 2-0 pe Arabia Saudită

Publicaţia britanică Sportsmole anticipează o victorie cu 2-0 a Spaniei în duelul cu Arabia Saudită.

“Arabia Saudită are capacitatea de a face din acest meci unul dificil pentru Spania, iar noi ne așteptăm la o partidă foarte disputată, însă probabilitatea ca Yamal să fie titular ar trebui să însemne că ‘La Roja’ va obține toate cele trei puncte”, a notat publicaţia citată.

Un alt rezultat decât victoria în duelul cu Arabia Saudită ar însemna un dezastru pentru Spania, considerată una dintre principalele favorite la trofeu la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena.