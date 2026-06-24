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Canada – Elveţia, ora 22:00, LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duel pentru locul 1 în Grupa B la Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 24 iunie 2026, 11:52

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Canada – Elveţia, ora 22:00, LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Duel pentru locul 1 în Grupa B la Cupa Mondială

Canada şi Elveţia se duelează într-un meci echilibrat la Cupa Mondială. Foto: Getty Images

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Duelul dintre Canada şi Elveţia, de la Cupa Mondială 2026, va fi în această seară de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY, dar şi în format LIVE VIDEO pe AS.RO.

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Confruntarea urmează să aibă loc pe stadionul din Vancouver, în faţa a peste 50.000 de spectatori, ambele echipe fiind aproape sigure de calfiicarea în faza eliminatorie.

Canada – Elveţia, ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Canada a obţinut până acum 4 puncte, după ce a remizat, 1-1, cu Bosnia, şi a învins fără drept de apel pe Qatar, 6-0. De cealaltă parte, Elveţia a avut un start mai ezitant, având un egal în primul meci, 1-1, cu Qatar, după care a venit o victorie clară contra Elveţiei, 4-1.

Ultima partidă dintre Canada şi Elveţia a fost în 2002, atunci când un meci amical între cele două s-a terminat cu un eşec pentru trupa europeană, 1-3. Acum, însă, echilibrul ar urma să domine, mai ales că un egal asigură calificarea ambelor în faza următoare a competiţiei. Canada are şi varianta unei remize, pe lângă victorie, pentru a fi clasată pe primul loc în grupă.

Lot Canada pentru Cupa Mondială 2026

Portari: St: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando SC), Owen Goodman (Barnsley)

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Fundași: Alistair Johnston (Alistair Johnston) Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Ritchie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc De Fougerolles (Dender), Moise Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough)

Mijlocași: Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC)

Atacanți: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union Saint-Gilloise)

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Lot Elveţia pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Germania), Marvin Keller (Young Boys/Elveția), Yvon Mvogo (FC Lorient/Franța)

Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Silvan Widmer (Mainz/Germania), Manuel Akanji (Inter Milano/Italia), Miro Muheim (Hamburger SV/Germania), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/Germania), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/Germania), Luca Jaquez (VfB Stuttgart/Germania), Eray Comert (Valencia/Spania)

Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg/Germania), Granit Xhaka (Sunderland/Anglia), Remo Freuler (Bologna/Italia), Denis Zakaria (AS Monaco/Franța), Ardon Jashari (AC Milan/Italia), Michel Aebischer (Pisa SC/Italia), Djibril Sow (Sevilla FC/Spania), Christian Fassnacht (Young Boys/Elveția), Fabian Rieder (Augsburg/Germania)

Atacanți: Noah Okafor (Leeds United/Anglia), Dan Ndoye (Nottingham Forest/Anglia), Zeki Amdouni (Burnley/Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais/Franța), Ruben Vargas (Sevilla FC/Spania), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf/Germania)

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