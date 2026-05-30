Canada și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! Starurile convocate la “naționala frunzei de arțar”

Andrei Nicolae Publicat: 30 mai 2026, 9:30

Jucătorii Canadei / Profimedia

Canada, una dintre cele trei ţări gazdă ale Cupei Mondiale, şi-a anunţat oficial lotul de 26 de jucători pentru competiţie. Jonathan David şi Alphonso Davies sunt incluşi în echipă.

Canada, calificată automat ca şi co-gazdă, este repartizată în Grupa B alături de Elveţia, Bosnia şi Herţegovina şi Qatar. Canadienii încă țintesc prima victorie la Cupa Mondială, nereuşind să strângă niciun punct în apariţiile anterioare din 1986 şi 2022.

Canada va juca două meciuri amicale, împotriva Uzbekistanului pe 1 iunie la Edmonton şi împotriva Irlandei pe 5 iunie la Montreal, înainte de meciul de deschidere din cadrul turneului.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Jucătorii aleși de selecționerul Jesse March pentru Cupa Mondială

Portari: Maxime Crépeau (Orlando City), Dayne St. Clair (Inter Miami), Owen Goodman (Crystal Palace)

Fundaşi: Derek Cornelius (Olympique Marseille), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moïse Bombito (Nice), Alistair Johnston (Celtic), Alphonso Davies (Bayern Munchen), Alfie Jones (Middlesbrough)

Mijlocaşi: Stephen Eustaquio (FC Porto), Ismaël Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC)

Atacanți: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Promise David (Union Saint-Gilloise), Tani Oluwaseyi (Villarreal).

Sursa: News.ro 

