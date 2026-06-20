Carlo Ancelotti a făcut anunțul mult așteptat, după ce Brazilia a dat recital cu Haiti, la Mondial

Carlo Ancelotti a oferit prima reacție, după ce Brazilia a dat recital cu Haiti, în etapa a doua a grupelor de la Campionatul Mondial. Selecao s-a impus categoric, scor 3-0, după remiza cu Maroc, scor 1-1, din prima rundă.
Carlo Ancelotti a făcut anunțul mult așteptat de fani. Neymar va putea evolua în următorul meci al Braziliei, cel cu Scoția, din ultima rundă a grupelor. Partida se va disputa pe 25 iunie, de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Carlo Ancelotti a anunțat revenirea lui Neymar în naționala Braziliei
Neymar nu a făcut parte din lotul Braziliei, pentru primele două meciuri de la turneul final. Starul lui Santos a fost accidentat și și-a încurajat coechipierii de pe bancă la primul meci, cel cu Maroc. Ulterior, el nu a făcut deplasarea la Philadelphia pentru partida cu Haiti, susținându-și colegii de la distanță.
Carlo Ancelotti a dezvăluit că Neymar va relua antrenamentele cu echipa începând de luni. Selecționerul Braziliei s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi din meciul cu Haiti, Vinicius și Matheus Cunha, cu o „dublă”, marcând golurile victoriei.
„Ne-am îmbunătățit și trebuie să o facem în continuare, și la meciul următor. Cred că ne-am descurcat bine în atac, am marcat cinci goluri, două au fost anulate. Echipa a jucat bine.
L-am pus pe Vini în centru și l-am lăsat pe Douglas Santon în bandă, unde s-a descurcat foarte bine. Vini e un jucător periculos nu doar în dueluri individuale, pe centru e chiar și mai periculos. Poți să le schimb pozițiile și ei se adaptează. Banda dreaptă e mai fixă cu Raphinha și Rayan, pentru că Danilo joacă puțin mai în spate.
La asta mă aștept, la o calitate mai bună, mai puține greșeli, mai mult control în defensivă. Am făcut un meci bun, pe fază defensivă. Trebuie să profităm de faza grupelor pentru a începe fazele eliminatorii bine.
(N.r. Despre Neymar) Da, Neymar se va antrena individual. Luni, el va fi cu echipa și după va fi disponibil pentru meciul cu Scoția”, a declarat Carlo Ancelotti, conform as.com.
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