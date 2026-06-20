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Unde a fost surprins Neymar, în timpul meciului Brazilia – Haiti! Carlo Ancelotti l-a lăsat în afara lotului

Alex Masgras Publicat: 20 iunie 2026, 6:18

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Unde a fost surprins Neymar, în timpul meciului Brazilia – Haiti! Carlo Ancelotti l-a lăsat în afara lotului

Neymar, în cantonamentul Braziliei / Profimedia

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Neymar nu a făcut deplasarea la Philadelphia, alături de naţionala Braziliei, pentru al doilea meci al grupei C, cu Haiti. Carlo Ancelotti a decis să nu îl includă în lotul pentru acest meci, asta după ce starul lui Santos a fost rezervă neutilizată în primul meci, cu Maroc. “Selecao” s-a impus în meciul cu Haiti cu 3-0, într-un duel rezolvat încă din prima repriză.

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Ultimul meci din faza grupelor pentru Brazilia va avea loc în noaptea de miercuri spre joi, de la ora 01:00, la Miami. Presa din Brazilia susţine că este de aşteptat ca Neymar să fie apt, în sfârşit, pentru acest duel.

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Neymar şi-a încurajat de la distanţă colegii în Brazilia – Haiti

Pentru a fi sigur că totul va fi în regulă cu Neymar, Carlo Ancelotti l-a lăsat pe fostul star de la Barcelona şi PSG la cantonamentul brazilienilor din New Jersey al celor de la New York Red Bull.

Chiar dacă nu a fost alături de coechipieri la Philadelphia, Neymar a privit din cantonamentul Braziliei meciul cu Haiti şi a avut un mesaj simplu: “Hai Brazilia!”, pe contul său de Instagram.

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Înaintea acestui meci, Neymar a fost ironizat de preşedintele Braziliei, Lula.

„Neymar? Nici măcar nu joacă!”, a declarat Luiz Inacio Lula da Silva, când un băieţel a menţionat numele fostului atacant al echipelor Paris SG şi FC Barcelona. „Neymar este primul jucător din lume convocat (la naţională) pentru a face telemuncă” a adăugat şeful statului, în cadrul unei ceremonii organizate într-un spital din Belo Horizonte.

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