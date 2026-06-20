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Tunisia – Japonia LIVE VIDEO (duminică, 07:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Istvan Kovacs arbitrează meciul 1.000 de la Mondiale

Dan Roșu Publicat: 20 iunie 2026, 13:38

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Tunisia – Japonia LIVE VIDEO (duminică, 07:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Istvan Kovacs arbitrează meciul 1.000 de la Mondiale

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Getty Images

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Tunisia şi Japonia se întâlnesc în Grupa F a Campionatului Mondial. Meciul se va desfăşura duminică dimineaţă, de la ora 07:00 şi va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Partida dintre Tunisia şi Japonia va fi cea cu numărul 1.000 disputată la Mondiale, iar Istvan Kovacs va avea privilegiul să fie arbitrul duelului ce se va disputa pe Estadio BBVA din Monterrey.

Tunisia – Japonia, cu Istvan Kovacs la centru

Istvan Kovacs va arbitra primul său meci la Campionatul Mondial 2026. Arbitrul român a fost delegat la duelul dintre Tunisia și Japonia. Mihai Marica și Ferencz Tunyogi vor fi asistenții lui Istvan Kovács, la duelul Tunisia Japonia.

Înaintea meciului, FIFA a postat o imagine pe pagina oficială de X, cu un mesaj scurt: Istoria bate la ușă”, a transmis forul mondial, referindu-se la importanța uriașă a partidei pe care o va arbitra românul din Carei.

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Istvan Kovacs va arbitra în premieră un meci la Campionatul Mondial. Acesta a fost prezent și la turneul final din 2022, însă nu a fost delegat ca „principal” la niciun duel, fiind arbitrul al patrulea la nu mai puțin de opt meciuri.

Japonia e favorită în faţa Tunisiei

Niponii au o cotă de 1.60 pentru o victorie în faţa Tunisiei, în timp ce un succes al africanilor ajunge la o cotă de 6.00. Egalul oferă o cotă de 4.00.

Tunisia a oferit şi un moment mai puţin obişnuit la această ediţie de Mondial. Şi-a demis selecţionerul după primul meci, 1-5 cu Suedia. Locul lui Sabri Lamouchi a fost luat de Herve Renard.

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Atunci când vine vorba de duelurile directe, Japonia a trecut de Tunisia în 5 din precedentele 6 meciuri. Un meci a avut loc la World Cup 2002, asiaticii impunându-se cu 2-0.

Pentru a mai spera la o calificare în şaisprezecimile competiţiei, Tunisia are nevoie de cel puţin un rezultat de egalitate. De partea cealaltă, Japonia are un punct şi, cu o victorie, ar fi aproape de o calificare în fazele eliminatorii.

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