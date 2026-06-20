Tunisia – Japonia LIVE VIDEO (duminică, 07:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Istvan Kovacs arbitrează meciul 1.000 de la Mondiale

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Tunisia şi Japonia se întâlnesc în Grupa F a Campionatului Mondial. Meciul se va desfăşura duminică dimineaţă, de la ora 07:00 şi va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Partida dintre Tunisia şi Japonia va fi cea cu numărul 1.000 disputată la Mondiale, iar Istvan Kovacs va avea privilegiul să fie arbitrul duelului ce se va disputa pe Estadio BBVA din Monterrey.

Tunisia – Japonia , cu Istvan Kovacs la centru

Istvan Kovacs va arbitra primul său meci la Campionatul Mondial 2026. Arbitrul român a fost delegat la duelul dintre Tunisia și Japonia. Mihai Marica și Ferencz Tunyogi vor fi asistenții lui Istvan Kovács, la duelul Tunisia – Japonia.

Înaintea meciului, FIFA a postat o imagine pe pagina oficială de X, cu un mesaj scurt: „Istoria bate la ușă”, a transmis forul mondial, referindu-se la importanța uriașă a partidei pe care o va arbitra românul din Carei.