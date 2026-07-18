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Jurnal Antena Sport | Sub vraja Mondialului

Duelul pentru titlul mondial în Messi și Yamal a trezit și lumea spiritelor la ceremonia la care șamalii din Peru au aflat cine va câștiga trofeul pus în joc la New York

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Jurnal Antena Sport | E pe cai mari

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Jurnal Antena Sport | E pe cai mari
Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…

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Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…
Jurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea

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FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.

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