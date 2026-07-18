Jurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea
Fanii FCSB-ului au luat cu asalt Ghencea. Tinerii au admirat și noul autocar care i-a adus pe Târnovanu și Tănase la stadion
Fanii FCSB-ului au luat cu asalt Ghencea. Tinerii au admirat și noul autocar care i-a adus pe Târnovanu și Tănase la stadion
Gabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța - AngliaGabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța - Anglia
Jurnal Antena Sport | E pe cai mariJurnal Antena Sport | E pe cai mari
Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…
Jurnal Antena Sport | Petrecere în GhenceaJurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea
FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.