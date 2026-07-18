Jurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea

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Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist

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„O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale

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Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1

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