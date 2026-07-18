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Jurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea

Fanii FCSB-ului au luat cu asalt Ghencea. Tinerii au admirat și noul autocar care i-a adus pe Târnovanu și Tănase la stadion

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Jurnal Antena Sport | E pe cai mari

Jurnal Antena Sport | E pe cai mari

Jurnal Antena Sport | E pe cai mari
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Jurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea

Jurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea

Jurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea
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