Jurnal Antena Sport | Dinamo se întărește

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Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”

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Adio, Dinamo! Fotbalistul pleacă înainte de startul noului sezon de Liga 1

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Probleme de lot pentru Nuno Campos înainte de debutul la Dinamo! Cum ar putea arăta echipa la meciul cu Petrolul

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Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB

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Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist

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FCSB, CFR și „U” Cluj și-au aflat posibilele adversare din turul 3 preliminar Conference League. Lista completă