Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”

Gigi Becali (68 de ani) l-a criticat dur pe Dennis Politic (26 de ani). Patronul FCSB-ului nu crede că Politic va mai avea şanse în viitor la FCSB.

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Dennis Politic a fost înlocuit la pauza meciului cu Argeş, Mihai Toma fiind trimis în teren în locul lui.

Gigi Becali l-a criticat dur pe Dennis Politic: „Ce să faci cu el? Nu cred că mai poate”

„(n.r: Dennis Politic, aţi fost dezamăgit de prestaţia lui?) Un fotbalist, dacă el nu face faza defensivă, fă măcar ceva în atac. Dacă nici colo, nici colo, ce să faci cu el?

(n.r: Mai are vreo şansă?) Cine ştie? E posibil, dar nu prea mai cred, pentru că vin ăştia 3 jucători. Mai vine şi ăsta cu care am semnat astăzi, 4 (n.r: Aymen Boutoutaou, de la Sochaux). Mai este şi David Miculescu, care e în dreapta acolo. Cisotti se eliberează şi el, în centru. Nu prea cred că mai poate.

Politic are talent, dar e fricos. Dacă eşti fricos, nu poţi la fotbal”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.