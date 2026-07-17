Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”

Gigi Becali (68 de ani) l-a criticat dur pe Dennis Politic (26 de ani). Patronul FCSB-ului nu crede că Politic va mai avea şanse în viitor la FCSB.
Dennis Politic a fost înlocuit la pauza meciului cu Argeş, Mihai Toma fiind trimis în teren în locul lui.
Gigi Becali l-a criticat dur pe Dennis Politic: „Ce să faci cu el? Nu cred că mai poate”
„(n.r: Dennis Politic, aţi fost dezamăgit de prestaţia lui?) Un fotbalist, dacă el nu face faza defensivă, fă măcar ceva în atac. Dacă nici colo, nici colo, ce să faci cu el?
(n.r: Mai are vreo şansă?) Cine ştie? E posibil, dar nu prea mai cred, pentru că vin ăştia 3 jucători. Mai vine şi ăsta cu care am semnat astăzi, 4 (n.r: Aymen Boutoutaou, de la Sochaux). Mai este şi David Miculescu, care e în dreapta acolo. Cisotti se eliberează şi el, în centru. Nu prea cred că mai poate.
Politic are talent, dar e fricos. Dacă eşti fricos, nu poţi la fotbal”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
FCSB – FC Argeş 2-0
Echipa bucureşteană FCSB a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia FC Argeş, în prima etapă a Ligii 1.
Pe stadionul din Ghencea oaspeţii au solicitat penalty în minutul 7, la o cădere în careul gazdelor a unui jucător piteştean, dar, după analizarea fazei, arbitrul nu a acordat nimic. Roş-albaştrii au deschis scorul în minutul 19, când Octavian Popescu a executat o lovitură liberă perfect pentru Bîrligea şi acesta a înscris cu o lovitură de cap. Elevii lui Marius Baciu au continuat să preseze şi Dawa a trimis pe lângă poartă, în minutul 26. După cinci minute Căbuz a scos şutul lui Radunovic, mingea a ajuns la Octavian Popescu, dar şutul acestuia a ocolit poarta. Octavian Popescu a obţinut un penalty în minutul 45, după ce a fost faultat în careu de Oancea, şi Florin Tănase a majorat avantajul gazdelor în al patrulea minut de prelungire.
În partea secundă, Bogdan Andone a forţat atacul cu trei modificări efectuate la pauză, dar după încercarea lui Idowu din minutul 57, prinsă de Târnovanu, ofensiva oaspeţilor nu a pus probleme bucureştenilor. Căbuz a intervenit foarte bine la şutul din marginea careului expediat de Bîrligea, în minutul 64, apoi Stoian a marcat la prima atingere de balon, în minutul 80, însă golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. S-a terminat FCSB – FC Argeş 2-0 şi pentru bucureşteni urmează cupele europene.
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