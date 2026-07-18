Florin Prunea a auzit declarația lui Andrei Cordea și nu s-a abținut: „Ia să îl văd!”

Florin Prunea a vorbit despre declarația lui Andrei Cordea, de la finalul meciului dintre Oțelul și CFR Cluj, încheiat cu scorul de 2-1. Fostul portar al Generației de Aur a venit cu un mesaj pentru jucătorul ardelenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj are mari probleme financiare și a debutat cu stângul în noul sezon de Liga 1. Chiar și așa, Andrei Cordea a dat de înțeles că jucătorii echipei di nGruia trebuie să fie uniți, pentru a depăși această perioadă dificilă.

Ce a spus Florin Prunea după ce a auzit declarația lui Andrei Cordea

Florin Prunea este însă de părere că jucătorii de la CFR Cluj nu vor putea închide ochii la nesfârșit. Acesta a explicat că vestiarul poate fi afectat de problemele financiare, având în vedere că salariile pot fi plătite cu mari întârzieri.

”Cordea l-am văzut, domne, noi suntem foarte așa… știți că nu ne desparte nimeni. Ia să-l văd pe domnul Cordea dacă mai întârzie o lună salariile și ajungi la 4-5 luni…Să vedem, mai vrei să fii atât de unit?”, a spus Florin Prunea, la digisport.ro.

Pentru CFR Cluj urmează acum prima manșă a „dublei” cu Alashkert, din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Ardelenii nu își permit să suporte, pe cont propriu, cheltuiala pentru această deplasare și au făcut apel la fani.