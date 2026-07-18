Florin Prunea a auzit declarația lui Andrei Cordea și nu s-a abținut: „Ia să îl văd!”

Florin Prunea a vorbit despre declarația lui Andrei Cordea, de la finalul meciului dintre Oțelul și CFR Cluj, încheiat cu scorul de 2-1. Fostul portar al Generației de Aur a venit cu un mesaj pentru jucătorul ardelenilor.
CFR Cluj are mari probleme financiare și a debutat cu stângul în noul sezon de Liga 1. Chiar și așa, Andrei Cordea a dat de înțeles că jucătorii echipei di nGruia trebuie să fie uniți, pentru a depăși această perioadă dificilă.
Ce a spus Florin Prunea după ce a auzit declarația lui Andrei Cordea
Florin Prunea este însă de părere că jucătorii de la CFR Cluj nu vor putea închide ochii la nesfârșit. Acesta a explicat că vestiarul poate fi afectat de problemele financiare, având în vedere că salariile pot fi plătite cu mari întârzieri.
”Cordea l-am văzut, domne, noi suntem foarte așa… știți că nu ne desparte nimeni. Ia să-l văd pe domnul Cordea dacă mai întârzie o lună salariile și ajungi la 4-5 luni…Să vedem, mai vrei să fii atât de unit?”, a spus Florin Prunea, la digisport.ro.
Pentru CFR Cluj urmează acum prima manșă a „dublei” cu Alashkert, din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Ardelenii nu își permit să suporte, pe cont propriu, cheltuiala pentru această deplasare și au făcut apel la fani.
Ce a spus Andrei Cordea după 1-2 cu Oțelul
După meci, unul dintre jucătorii CFR-ului care au acordat declarații a fost marcatorul golului de 1-1, Andrei Cordea. Jucătorul de 27 de ani a analizat ce s-a întâmplat pe gazonul moldovenilor, după care a vorbit despre un moment în care ar fi avut un dialog tensionat cu noul său antrenor, Antonio Folha.
Cordea a mai discutat despre problemele financiare ale clubului, în fața cărora a părut impasibil, dar a ținut să arunce o „săgeată” înspre conducere atunci când a menționat că lui și colegilor săi nu li s-a trasat niciun obiectiv.
„Am venit aici să câștigâm, nu se aștepta nimeni să pierdem, dar nu ne-a ieșit nimic azi. Cele trei puncte erau obiectivul nostru.
(n.r. Ai avut un dialog cu antrenorul când ai fost schimbat. Nu a părut o ceartă, dar nici un dialog constructiv) Nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu știu. Era faza când au dat ei golul 2, trebuia să se joace din prima minge lungă. NU avea legătura cu mine, s-a referit așa la ce s-a întâmplat în mod general.
Nu-mi place mie să pierd. Nu suport. Pe mine cel mai mult mă interesează să câștig. Nu mă apasă pe mine nimic (n.r. cu privire la problemele financiare), vreau să câștig toate meciurile.
Pentru mine e tot același obiectiv, din păcate conducerea nu a venit să ne zică un obiectiv anume, dar obiectivul meu este la fel ca atunci când am venit anul trecut: câștigarea campionatului. Indiferent că mă faceți naiv sau nu credeți, eu cred”, a spus Cordea.
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