Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist

S-a aflat cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru (25 de ani). Gigi Becali i-a anunțat transferul mijlocașului, după ce FCSB a învins-o pe FC Argeș cu 2-0, în prima etapă a noului sezon de Liga 1.

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Mihai Lixandru nu a făcut parte din lotul FCSB-ului pentru duelul cu piteștenii din Ghencea. La mijlocul terenului, roș-albaștrii au improvizat și l-au titularizat pe Risto Radunovic.

Mihai Lixandru a semnat cu Al Fateh, în Arabia Saudită

Mihai Lixandru și-a dorit să plece de la FCSB în această vară. După ce a refuzat o ofertă din MLS, mijlocașul s-a înțeles cu Al Fateh, notează golazo.ro.

Jucătorul va fi coleg la noua echipă cu fostul dinamovist Kennedy Boateng, care a semnat cu saudiții tot în această vară, după despărțirea de „câini”.

Gigi Becali a dezvăluit că va încasa suma de 600.000 de euro în schimbul lui Mihai Lixandru, mijlocașul semnând deja contractul cu Al Fateh.