Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist

S-a aflat cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru (25 de ani). Gigi Becali i-a anunțat transferul mijlocașului, după ce FCSB a învins-o pe FC Argeș cu 2-0, în prima etapă a noului sezon de Liga 1.
Mihai Lixandru nu a făcut parte din lotul FCSB-ului pentru duelul cu piteștenii din Ghencea. La mijlocul terenului, roș-albaștrii au improvizat și l-au titularizat pe Risto Radunovic.
Mihai Lixandru a semnat cu Al Fateh, în Arabia Saudită
Mihai Lixandru și-a dorit să plece de la FCSB în această vară. După ce a refuzat o ofertă din MLS, mijlocașul s-a înțeles cu Al Fateh, notează golazo.ro.
Jucătorul va fi coleg la noua echipă cu fostul dinamovist Kennedy Boateng, care a semnat cu saudiții tot în această vară, după despărțirea de „câini”.
Gigi Becali a dezvăluit că va încasa suma de 600.000 de euro în schimbul lui Mihai Lixandru, mijlocașul semnând deja contractul cu Al Fateh.
„Lixandru deja a plecat, a făcut contractul. Habar n-am unde, dar MM mi-a zis ieri că deja a semnat și am luat 600.000 de euro. El nu mai intra în vederile noastre”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – FC Argeș 2-0.
Al Fateh s-a clasat pe locul 11 la finalul sezonului trecut din Arabia Saudită. Lotul saudiților este evaluat la suma de puțin peste zece milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.
Mihai Lixandru pleacă de la FCSB deși mai avea contract cu roș-albaștri până în 2029. Mijlocașul a fost crescut de formația roș-albastră, fiind împrumutat, de-a lungul timpului, la Gaz Metan sau CS Mioveni.
În total, Lixandru a bifat 108 meciuri la FCSB, în toate competițiile. Mijlocașul a reușit să marcheze șase goluri și să ofere patru pase decisive, cucerind două titluri alături de roș-albaștri.
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