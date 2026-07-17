Adio, Dinamo! Fotbalistul pleacă înainte de startul noului sezon de Liga 1

Unul dintre fotbaliștii importanți de la Dinamo din ultimii ani este pe cale să părăsească formația bucureșteană în această vară, asta după ce clubul a primit o ofertă tentantă din Rusia ce a fost analizată întens în aceste zile.
Maxime Sivis a sosit la Dinamo din liga secundă franceză, acolo unde era titular de drept la Guingamp, iar după ce a avut o primă stagiune mai neconvingătoare, acesta a reușit să-și câștige aprecierea din partea suporterilor după evoluțiile constant bune.
Maxime Sivis are oferta pe masă și e aproape de plecarea de la Dinamo în această vară
Acum, aproape de startul noului sezon, Sivis a primit o propunere interesantă din punct de vedere financiar de la o grupare din Rusia și se pare că trupa alb-roșie este gata să-l lase să plece pe fotbalistul din Hexagon, notează prosport.
Jucătorul ar fi cu bagajele făcute și mutarea ar urma să se realizeze în zilele viitoare, iar în contul lui Dinamo vor intra câteva sute de mii de euro în urma afacerii, astfel fiind un profit pentru echipă după ce l-a transferat din postura de fotbalist liber de contract în vara anului 2024.
„El e apreciat si are, în momentul de față, o ofertă din altă parte, adică am primit o ofertă. În momentul de față, să zicem că nu (n.r. va fi acceptată oferta), este unul dintre jucătorii care a primit ofertă”, a spus recent Andrei Nicolescu.
Înlocuitor din Spania pentru Maxime Sivis
Conducătorii lui Dinamo nu vor să rămână descoperiți mult timp și au deja un înlocuitor pregătit. Dario Benavides, fundaș dreapta spaniol de 23 de ani, care este în prezent legitimat la RAAL La Louviere, în Belgie, e așteptat să vină la București să semneze contractul cu „câinii”.
Jucătorul iberic are un CV interesant care include FC Sevilla, formație la care a crescut și la care a și jucat 3 meciuri la nivel de seniori. În acest moment pe lângă Maxime Sivis cei de la Dinamo îl mai au în lot pe tânărul Raul Opriș, adus liber de contract după despărțirea de U Cluj.
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