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Jurnal Antena Sport | E pe cai mari

Un pilot din Piatra Neamț are cea mai puternică mașină din campionatul național de drift. Cătălin Trifan are un monstru care dezvoltă de două ori mai multă putere ca un Ferrari

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Gabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța - Anglia

Gabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța - Anglia

Gabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța - Anglia
Jurnal Antena Sport | E pe cai mari

Jurnal Antena Sport | E pe cai mari

Jurnal Antena Sport | E pe cai mari
Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…

Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…

Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…
Jurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea

Jurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea

Jurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea
FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.

FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.

FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.