Jurnal Antena Sport | E pe cai mari
Un pilot din Piatra Neamț are cea mai puternică mașină din campionatul național de drift. Cătălin Trifan are un monstru care dezvoltă de două ori mai multă putere ca un Ferrari
Un pilot din Piatra Neamț are cea mai puternică mașină din campionatul național de drift. Cătălin Trifan are un monstru care dezvoltă de două ori mai multă putere ca un Ferrari
Gabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța - AngliaGabriela Bratosin, reporterul AntenaSport, a oferit ultimele detalii înaintea finalei mici Franța - Anglia
Jurnal Antena Sport | E pe cai mariJurnal Antena Sport | E pe cai mari
Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…Gică Hagi este convins că poate duce România la următorul Mondial. Acum, toți ochii sunt pe finala Argentina -…
Jurnal Antena Sport | Petrecere în GhenceaJurnal Antena Sport | Petrecere în Ghencea
FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.FCSB și-a luat super-atacant din Franța: Boutoutaou, care a dat o mulțumie de goluri pentru Sochaux.