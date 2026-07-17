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Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB

Radu Constantin Publicat: 17 iulie 2026, 10:20

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Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB

Aymen Boutoutaou / Getty Images

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Gigi Becali a ajuns la un acord pentru transferul lui Aymen Boutoutaou. Fotbalistul a ajuns în această dimineață în România și urmează să efectueze vizita medicală, anunță Digi Sport. Dacă jucătorul trece testele medicale, atunci el va semna cu formația bucureșteană.

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Sochaux, nou-promovată în liga a doua franceză, şi-ar fi dat deja acordul ca Aymen Boutoutaou să plece la FCSB. Fotbalistul se află în ultimul an de contract cu formația franeză, iar oficialii de la Sochaux sunt dispuşi să-l transfere pentru o sumă între 800.000 și un milion de euro.

Aymen Boutoutaou are 25 de ani şi este un jucător ofensiv care poate evolua atât în banda dreaptă, cât și în spatele atacantului.

El a marcat în sezonul trecut nu mai puţin de 13 goluri în 37 de partide.

 

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