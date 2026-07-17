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Probleme de lot pentru Nuno Campos înainte de debutul la Dinamo! Cum ar putea arăta echipa la meciul cu Petrolul

Mihai Alecu Publicat: 17 iulie 2026, 11:39

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Probleme de lot pentru Nuno Campos înainte de debutul la Dinamo! Cum ar putea arăta echipa la meciul cu Petrolul

Campos are probleme de lot înainte de debutul la Dinamo. Foto: Sport Pictures

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Dinamo se află înaintea debutului în noul sezon, unul în care așteptările de la formația bucureșteană sunt să termine pe podium și să se califice în cupele europene, asta după ce a ratat la limită participarea la finalul stagiunii trecute după eșecul din barajul cu FCSB, 1-2.

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Trupa alb-roșie a schimbat antrenor, iar Nuno Campos a fost adus în locul lui Zeljko Kopic, asta după ce tehnicianul croat și-a dorit să nu mai continue la echipă.

Ce înseamnă pentru Dinamo plecarea lui Maxime Sivis

La nivel de transferuri, Dinamo a bifat mai multe mutări interesante, care însă ar urma să nu aibă un impact imediat în angrenajul tehnicianului portughez. Interesant este că după ultimele noutăți din cadrul lotului, mai exact posibila plecare a lui Maxime Sivis, titular în banda dreaptă a defensivei e așteptat să fie Ștefan Opriș ori o improvizație reprezentată de trecerea lui Matteo Duțu acolo.

Dacă jucătorul venit de la Milan va fi în dreapta, atunci este așteptat ca titular să fie un alt fotbalist transferat în această vară, Martin Pascual, fundașul central luat de la Mirandes. Defensiva lui ar urma să fie una improvizată asta pentru că nici Raul Opruț nu este complet refăcut și are șanse infime să joace.

  • Duelul dintre Petrolul și Dinamo va avea loc duminică, de la ora 19:30.

Cum ar putea arăta Dinamo în meciul cu Petrolul

Dinamo vs Petrolul: Roșca – Duțu, Pascual, Stoinov, Radu – Mărginean, Soro – Armstrong, Cîrjan – Musi, Pop

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Nuno Campos introduce un nou sistem de joc la Dinamo

Campos nu a pierdut timpul și a spus din start că vrea să-și implementeze ideile în angrenajul lui Dinamo, iar schimbarea sistemului de joc este primul pas pe care lusitanul îl face în acest sens. După ce Kopic a preferat să folosească un sistem 4-3-3, portughezul e fanul unui 4-4-2 cu romb la mijlocul terenului.

Astfel în poziția de atacant o să vedem, cel mai probabil, o improvizație, cu Musi lângă Alex Pop, asta pentru că Karamoko nu este nici el pregătit să joace 90 de minute, Pușcaș va reveni abia în septembrie. O surpriză ar putea fi reprezentată de Hintsa, cel care vine din Norvegia, acolo unde sezonul este în plină desfășurare și astfel atacantul ar putea fi o soluție pentru Campos.

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