FCSB, CFR și „U” Cluj și-au aflat posibilele adversare din turul 3 preliminar Conference League. Lista completă

„U” Cluj a fost eliminată joi seara din preliminariile Europa League, așa că își va continua aventura europeană în turul 2 de Conference League, unde mai sunt pe tablou deja FCSB și CFR Cluj. După meciurile disputate săptămâna aceasta, cele trei formații din România și-au aflat și posibilele adversare din turul 3 preliminar de UECL, în posibilitatea în care se califică.
România este reprezentată în competițiile europene de patru formații, Universitatea Craiova fiind angrenată în Champions League, unde va întâlni în turul 2 preliminar pe Levski Sofia, în timp ce restul de cluburi sunt în Conference League. Dacă FCSB și CFR Cluj au ajuns aici prin rezultate din sezonul trecut, „U” a fost „retrogradată” din Europa League după eșecul de la penalty-uri cu Dinamo Kiev.U Cluj – Dinamo Kiev 0-0 (2-4 d. l. d.). Ardelenii, loviți de blestemul penalty-urilor. Eliminare din Europa League
Echipele din Conference League deja își cunosc și posibilele adversare
Deși partidele din turul 2 preliminar nici nu s-au disputat, cele trei formații din Liga 1 își cunosc statutul pe care îl vor avea într-un eventual tur 3, dar și posibilele adversare. FCSB și CFR Cluj ar fi capi de serie grație propriului coeficient, iar „U” ar avea și ea această titulatură pentru că i-ar „fura” statutul lui Brann, echipa pe care urmează să o întâlnescă în dublă manșă.
Printre echipele pe care formațiile din România ar putea să le înfruntă se numără și câteva formații mai interesante, precum Pafos, Hajduk Split, Austria Viena, Nordsjaelland, Benfica sau Anderlecht. Merită menționat că unele dintre aceste echipe ar veni din postura de pierzătoare ale „dublelor” pe care le joacă în turul 2 Europa League, ele nefiind momentan angrenate în Conference League.
În ceea ce privește tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar de Conference League, aceasta va avea loc pe 20 iulie, de la ora 15:00, înainte de meciurile din turul 2 care se vor disputa pe 23, respectiv 30 iulie.
FCSB o va întâlni pe Auda (Letonia), CFR Cluj pe Alashkert (Armenia), iar „U” Cluj pe Brann (Norvegia).
Lista completă a posibilelor adversare ale echipelor românești în turul 3 preliminar UECL
Câștigătoarea duelului Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia
Câștigătoarea duelului FC Ballkani – Bohemians
Pierzătoarea dublei Pafos FC – Hajduk Split
Câștigătoarea duelului Pyunik Yerevan – DVSC Debrecen
Câștigătoarea duelului FK Jablonec – NK Varazdin
Câștigătoarea duelului Austria Viena – FK Liepaja
Câștigătoarea duelului GKS Katowice – MSK Zilina
Câștigătoarea duelului FC Vaduz – Atlètic d’Escaldes
Câștigătoarea duelului FC Nordsjaelland – GAIS Göteborg
Pierzătoarea dublei Hradec Kralove – Tromso IL
Câștigătoarea duelului Tobol Kustanai – FK Panevezys
Câștigătoarea duelului Levadia Tallinn – IFK Göteborg
Câștigătoarea duelului Paide Linnameeskond – Zira FK
Câștigătoarea duelului Apollon Limassol – Dila Gori
Câștigătoarea duelului Hibernian – KF Malisheva
Câștigătoarea duelului HB Torshavn – Motherwell
Pierzătoarea duelului Benfica – FC Sankt Gallen
Câștigătoarea duelului FC Sion – BATE Borisov
Câștigătoarea duelului Neftchi Baku – Dinamo Minsk
Pierzătoarea duelului Qarabag FK – CSKA Sofia
Pierzătoarea duelului Anderlecht – Hammarby IF
Câștigătoarea duelului DAC Dunajska Streda – Velez Mostar
Câștigătoarea duelului NK Koper – NSI Runavik
Câștigătoarea duelului Aluminij – Dinamo Tirana
Câștigătoarea duelului Shelbourne – Kalju Nomme
Câștigătoarea duelului Ilves Tampere – Stjarnan FC
✅ CONFIRMED
Your finalized seedings for the Monday’s 🟢 UECL Q3 (main path) draw.
🗓️ 20 July, 14:00 CET
🇸🇰 Spartak Trnava v CSKA 1948 🇧🇬 lost the seeded status after 🇷🇴 U. Cluj’s penalty shootout defeat to 🇺🇦 D. Kyiv!
Pair 🇬🇷 PAOK v 🇺🇦 D. Kyiv is now seeded instead.
👉… pic.twitter.com/ORX1Ot2O3a
— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 16, 2026
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