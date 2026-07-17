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FCSB, CFR și „U” Cluj și-au aflat posibilele adversare din turul 3 preliminar Conference League. Lista completă

Andrei Nicolae Publicat: 17 iulie 2026, 11:20

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FCSB, CFR și „U Cluj și-au aflat posibilele adversare din turul 3 preliminar Conference League. Lista completă

FCSB, într-un amical cu Royale Union SG / Sport Pictures

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„U” Cluj a fost eliminată joi seara din preliminariile Europa League, așa că își va continua aventura europeană în turul 2 de Conference League, unde mai sunt pe tablou deja FCSB și CFR Cluj. După meciurile disputate săptămâna aceasta, cele trei formații din România și-au aflat și posibilele adversare din turul 3 preliminar de UECL, în posibilitatea în care se califică.

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România este reprezentată în competițiile europene de patru formații, Universitatea Craiova fiind angrenată în Champions League, unde va întâlni în turul 2 preliminar pe Levski Sofia, în timp ce restul de cluburi sunt în Conference League. Dacă FCSB și CFR Cluj au ajuns aici prin rezultate din sezonul trecut, „U” a fost „retrogradată” din Europa League după eșecul de la penalty-uri cu Dinamo Kiev.U Cluj – Dinamo Kiev 0-0 (2-4 d. l. d.). Ardelenii, loviți de blestemul penalty-urilor. Eliminare din Europa League

Echipele din Conference League deja își cunosc și posibilele adversare

Deși partidele din turul 2 preliminar nici nu s-au disputat, cele trei formații din Liga 1 își cunosc statutul pe care îl vor avea într-un eventual tur 3, dar și posibilele adversare. FCSB și CFR Cluj ar fi capi de serie grație propriului coeficient, iar „U” ar avea și ea această titulatură pentru că i-ar „fura” statutul lui Brann, echipa pe care urmează să o întâlnescă în dublă manșă.

Printre echipele pe care formațiile din România ar putea să le înfruntă se numără și câteva formații mai interesante, precum Pafos, Hajduk Split, Austria Viena, Nordsjaelland, Benfica sau Anderlecht. Merită menționat că unele dintre aceste echipe ar veni din postura de pierzătoare ale „dublelor” pe care le joacă în turul 2 Europa League, ele nefiind momentan angrenate în Conference League.

În ceea ce privește tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar de Conference League, aceasta va avea loc pe 20 iulie, de la ora 15:00, înainte de meciurile din turul 2 care se vor disputa pe 23, respectiv 30 iulie.

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FCSB o va întâlni pe Auda (Letonia), CFR Cluj pe Alashkert (Armenia), iar „U” Cluj pe Brann (Norvegia).

Lista completă a posibilelor adversare ale echipelor românești în turul 3 preliminar UECL

Câștigătoarea duelului Spartak Trnava – CSKA 1948 Sofia

Câștigătoarea duelului FC Ballkani – Bohemians

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Pierzătoarea dublei Pafos FC – Hajduk Split

Câștigătoarea duelului Pyunik Yerevan – DVSC Debrecen

Câștigătoarea duelului FK Jablonec – NK Varazdin

Câștigătoarea duelului Austria Viena – FK Liepaja

Câștigătoarea duelului GKS Katowice – MSK Zilina

Câștigătoarea duelului FC Vaduz – Atlètic d’Escaldes

Câștigătoarea duelului FC Nordsjaelland – GAIS Göteborg

Pierzătoarea dublei Hradec Kralove – Tromso IL

Câștigătoarea duelului Tobol Kustanai – FK Panevezys

Câștigătoarea duelului Levadia Tallinn – IFK Göteborg

Câștigătoarea duelului Paide Linnameeskond – Zira FK

Câștigătoarea duelului Apollon Limassol – Dila Gori

Câștigătoarea duelului Hibernian – KF Malisheva

Câștigătoarea duelului HB Torshavn – Motherwell

Pierzătoarea duelului Benfica – FC Sankt Gallen

Câștigătoarea duelului FC Sion – BATE Borisov

Câștigătoarea duelului Neftchi Baku – Dinamo Minsk

Pierzătoarea duelului Qarabag FK – CSKA Sofia

Pierzătoarea duelului Anderlecht – Hammarby IF

Câștigătoarea duelului DAC Dunajska Streda – Velez Mostar

Câștigătoarea duelului NK Koper – NSI Runavik

Câștigătoarea duelului Aluminij – Dinamo Tirana

Câștigătoarea duelului Shelbourne – Kalju Nomme

Câștigătoarea duelului Ilves Tampere – Stjarnan FC

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