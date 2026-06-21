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Lovitură pentru Jeremy Doku la Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 21 iunie 2026, 2:09

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Lovitură pentru Jeremy Doku la Campionatul Mondial

Jeremy Doku, în tricoul Belgiei - Getty Images

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O lovitură dură pentru Jérémy Doku. Atacantul belgian, afectat de probleme respiratorii, nu va juca duminică împotriva Iranului în etapa a doua a grupei G la Cupa Mondială 2026, relatează AFP.

Jeremy Doku ratează meciul cu Iran

„Din cauza unei probleme medicale, Jérémy Doku nu va face parte din lotul pentru următorul nostru meci, împotriva Iranului”, au precizat Diavolii Roşiibelgieni pe contul lor de X.

Starul lui Manchester City a avut o prestaţie discretă împotriva Egiptului (1-1), un rezultat dezamăgitor pentru naţională într-o grupă care, la prima vedere, părea la îndemâna sa. Belgia se află pe locul al treilea după egalul (2-2) dintre Iran şi Noua Zeelandă.

Antrenorul francez Rudi Garcia a afirmat la începutul săptămânii că starea de sănătate a atacantului părea se îmbunătăţească, dar acesta rămânea afectat de această problemă respiratorie”, fără a oferi alte detalii.

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Jucătorul în vârstă de 24 de ani se află, de asemenea, în centrul unei polemici în ultimele zile, deoarece ar dori să se întoarcă în Belgia pentru a fi alături de soţia sa atunci când aceasta va naşte primul lor copil, un eveniment care ar putea avea loc între un eventual meci din şaisprezecimi şi unul din sferturile de finală.

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