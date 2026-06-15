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Belgia – Egipt LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duel tare în Grupa G. Egipt caută prima victorie la Mondiale

Dan Roșu Publicat: 15 iunie 2026, 13:48

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Belgia – Egipt LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duel tare în Grupa G. Egipt caută prima victorie la Mondiale

Kevin de Bruyne - Getty Images

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Belgia şi Egipt se vor duela în primul meci al Grupei G a Campionatului Mondial 2026. Partida se va disputa luni, de la ora 22:00, şi va fi transmisă în exclusivitate pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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În celălalt meci al Grupei G, Iran şi Noua Zeelandă se vor întâlni marţi dimineaţă, de la ora 04:00, de asemenea live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Belgia – Egipt, în Grupa G a Mondialului

Belgia se află la a 15-a apariţie la un turneu final mondial, iar cea mai bună performanţă rămâne bronzul din 2018, din Rusia.

De cealaltă parte, pentru Egipt, acesta este al patrulea Campionat Mondial, cea mai bună performanţă fiind optimile din 1934. Pe de altă parte, faraonii nu au obţinut nicio victorie la Mondiale.

Înaintea meciului de debut al Belgiei la Cupa Mondială împotriva Egiptului, luni (ora 22:00), selecţionerul belgienilor, Rudi Garcia, a fost întrebat despre una dintre noutăţile competiţiei, şi anume pauzele de hidratare introduse la jumătatea fiecărei reprize.

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“Pentru mine, este mai degrabă o pauză de antrenament decât una de hidratare. Dacă suntem destul de isteţi, acest lucru poate avea un impact. În timpul celor două meciuri amicale, a fost interesant să putem transmite instrucţiuni tactice suplimentare. Este un lucru foarte bun şi mâine (luni), de exemplu, având în vedere că se anunţă vreme mai caldă, hidratarea va fi importantă atât pentru jucători, cât şi pentru teren”, a spus Garcia.

Belgia – Egipt | Echipele probabile

  • Belgia (4-2-3-1): Courtois – Castagne, Debast, Theate, De Cuyper – Tielemans, Onana – Doku, De Bruyne, Trossard – Lukaku
  • Egipt (3-4-1-2): El Shenawy – Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia – Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh – Ashour – Salah, Marmoush
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