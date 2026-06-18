Mama lui Vozinha merge la Campionatul Mondial! Bucurie enormă pentru portarul care a ajuns la 13 milioane de urmăritori

Vozinha, eroul meciului cu Spania (scor 0-0) îşi va putea vedea în sfârşit mama în tribune la următoarea partidă de la Cupa Mondială, după ce oficialii americani au depus eforturi pentru a se asigura că aceasta va obţine la timp o viză pentru a asista la duelul împotriva Uruguayului, la Miami, informează Reuters.
Vozinha, în vârstă de 40 de ani, a devenit una dintre revelaţiile turneului după ce a anihilat formidabilul atac al Spaniei în primul meci al Capului Verde la Cupa Mondială, disputat luni la Atlanta, graţie prestaţiei sale uluitoare. El a ajuns de la 50.000 la peste 13 milioane de urmăritori pe Instagram.
Mama lui Vozinha merge la Campionatul Mondial
Însă goalkeeper-ul a dezvăluit cu lacrimi în ochi că mama sa, Ana Candida Evora, nu a fost prezentă la meciul de la Atlanta, invocând o problemă legată de viză.
“Nicio mamă nu ar trebui să rateze şansa de a-şi vedea copilul făcând istorie”, a declarat congresmanul american Hakeem Jeffries într-un comunicat difuzat miercuri.
“Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio şi am cerut Departamentului de Stat să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a se asigura că mama sa poate participa la următorul meci al Capului Verde. Este un privilegiu să anunţ că mama lui Vozinha va putea obţine o viză la timp pentru a asista la meciul lor de duminică”, a precizat Jeffries.
Capul Verde s-a numărat printre zecile de ţări ai căror cetăţeni au trebuit să depună garanţii de până la 15.000 de dolari pentru a intra în SUA, în cadrul măsurilor radicale împotriva imigraţiei impuse de preşedintele Donald Trump.
Această cerinţă a fost ulterior eliminată pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială, dar Evora a declarat pentru Reuters că a exclus deja încercarea de a face călătoria, invocând costurile ridicate.
“Toate taxele au fost anulate, în conformitate cu politica oficială. Se fac acum aranjamente de călătorie pentru ca mama şi fiul să se reunească la Miami”, a adăugat Hakeem Jeffries.
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