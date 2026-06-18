Mama lui Vozinha merge la Campionatul Mondial! Bucurie enormă pentru portarul care a ajuns la 13 milioane de urmăritori

Vozinha, eroul meciului cu Spania (scor 0-0) îşi va putea vedea în sfârşit mama în tribune la următoarea partidă de la Cupa Mondială, după ce oficialii americani au depus eforturi pentru a se asigura că aceasta va obţine la timp o viză pentru a asista la duelul împotriva Uruguayului, la Miami, informează Reuters.

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Vozinha, în vârstă de 40 de ani, a devenit una dintre revelaţiile turneului după ce a anihilat formidabilul atac al Spaniei în primul meci al Capului Verde la Cupa Mondială, disputat luni la Atlanta, graţie prestaţiei sale uluitoare. El a ajuns de la 50.000 la peste 13 milioane de urmăritori pe Instagram.

Mama lui Vozinha merge la Campionatul Mondial

Însă goalkeeper-ul a dezvăluit cu lacrimi în ochi că mama sa, Ana Candida Evora, nu a fost prezentă la meciul de la Atlanta, invocând o problemă legată de viză.

“Nicio mamă nu ar trebui să rateze şansa de a-şi vedea copilul făcând istorie”, a declarat congresmanul american Hakeem Jeffries într-un comunicat difuzat miercuri.

“Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio şi am cerut Departamentului de Stat să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a se asigura că mama sa poate participa la următorul meci al Capului Verde. Este un privilegiu să anunţ că mama lui Vozinha va putea obţine o viză la timp pentru a asista la meciul lor de duminică”, a precizat Jeffries.