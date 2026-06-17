Americanii fac totul pentru ca mama lui Vozinha să ajungă la Campionatul Mondial. Nu a avut bani de viză

Departamentul de Stat al SUA încearcă să o ajute pe mama portarului echipei Capului Verde, Vozinha, să ajungă în Statele Unite pentru a-şi vedea fiul jucând la Cupa Mondială, a declarat marţi un oficial al Departamentului de Stat, potrivit CNN.

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Vozinha a declarat, după surprinzătorul egal al Capului Verde cu Spania, de luni, că mama sa nu a putut asista la meci deoarece nu şi-a permis să plătească garanţia necesară pentru obţinerea vizei.

Americanii fac totul pentru ca mama celebrului portar Vozinha să ajungă la Campionatul Mondial

„Nu a reuşit să vină aici din cauza vizei… a banilor pe care trebuie să-i plătim pentru viză”, a declarat el reporterilor după meci. „Nu am reuşit să ne organizăm la timp. Mi-ar plăcea să fie aici.”

Capul Verde este una dintre cele 50 de ţări ale căror cetăţeni sunt obligaţi de administraţia Trump să plătească o garanţie de până la 15.000 de dolari, din cauza acuzaţiilor privind rata ridicată a depăşirii termenului de şedere prevăzut de viză.

Întrebat despre declaraţiile lui Vozinha, oficialul a afirmat că nu există nicio înregistrare privind o cerere de viză pentru mama jucătorului. De asemenea, oficialul a precizat că scutirea de garanţie se aplică „tuturor rudelor jucătorilor”.