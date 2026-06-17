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Americanii fac totul pentru ca mama lui Vozinha să ajungă la Campionatul Mondial. Nu a avut bani de viză

Dan Roșu Publicat: 17 iunie 2026, 11:59

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Americanii fac totul pentru ca mama lui Vozinha să ajungă la Campionatul Mondial. Nu a avut bani de viză

Colaj Vozinha

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Departamentul de Stat al SUA încearcă să o ajute pe mama portarului echipei Capului Verde, Vozinha, să ajungă în Statele Unite pentru a-şi vedea fiul jucând la Cupa Mondială, a declarat marţi un oficial al Departamentului de Stat, potrivit CNN.

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Vozinha a declarat, după surprinzătorul egal al Capului Verde cu Spania, de luni, că mama sa nu a putut asista la meci deoarece nu şi-a permis să plătească garanţia necesară pentru obţinerea vizei.

Americanii fac totul pentru ca mama celebrului portar Vozinha să ajungă la Campionatul Mondial

„Nu a reuşit să vină aici din cauza vizei… a banilor pe care trebuie să-i plătim pentru viză”, a declarat el reporterilor după meci. „Nu am reuşit să ne organizăm la timp. Mi-ar plăcea să fie aici.”

Capul Verde este una dintre cele 50 de ţări ale căror cetăţeni sunt obligaţi de administraţia Trump să plătească o garanţie de până la 15.000 de dolari, din cauza acuzaţiilor privind rata ridicată a depăşirii termenului de şedere prevăzut de viză.

Întrebat despre declaraţiile lui Vozinha, oficialul a afirmat că nu există nicio înregistrare privind o cerere de viză pentru mama jucătorului. De asemenea, oficialul a precizat că scutirea de garanţie se aplică „tuturor rudelor jucătorilor”.

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„Departamentul de Stat al SUA nu are nicio înregistrare privind solicitarea unei vize de către această persoană. Toate rudele jucătorilor sunt eligibile pentru scutirea de garanţie pentru viză, iar Departamentul ia legătura în mod activ cu familia acestui jucător pentru a-i oferi asistenţă în ceea ce priveşte serviciile de vize”, a declarat oficialul.

O sursă familiarizată cu situaţia a declarat că, din câte înţelege, mama lui Vozinha nu deţine în prezent un paşaport valabil şi se află în proces de obţinere a unui astfel de document.

Departamentul de Stat menţionează pe site-ul său că „cerinţa privind garanţia va fi eliminată pentru sportivi şi membrii echipelor – inclusiv antrenori, persoane care îndeplinesc un rol de sprijin necesar şi rude de gradul întâi – care sunt cetăţeni ai ţărilor participante la Cupa Mondială FIFA 2026 şi care demonstrează că îndeplinesc toate cerinţele pentru obţinerea vizei”.

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Este o ascensiune fulminantă pentru Vozinha, un jucător de 40 de ani care evoluează în divizia a doua portugheză. El a reuşit şapte parade împotriva Spaniei, punând în dificultate favorita turneului în primul meci al ţării sale la Cupa Mondială.

Capul Verde, surpriza Campionatului Mondial 2026

Mulţi se aşteptau ca Vozinha şi Capul Verde să fie zdrobiţi de campionii europeni, la fel cum Germania a învins duminică, cu 7-1, echipa din Curaçao, aflată la debutul în turneu. În schimb, Vozinha şi fundaşii săi au ţinut în şah talentatul atac spaniol timp de 90 de minute şi au obţinut cel mai important rezultat din istoria fotbalului ţării lor.

Naţiunea de aproximativ 530.000 de locuitori a sărbătorit, iar o mare parte a lumii a dansat alături de ei, ceea ce a dus la o creştere rapidă a faimei portarului, până atunci necunoscut.

Cu puţină încurajare din partea unui post de televiziune brazilian, contul de Instagram al lui Vozinha a crescut de la aproximativ 50.000 de urmăritori la peste 9,7 milioane, conform datelor de marţi după-amiază.

Capul Verde va intra din nou pe teren duminică, împotriva Uruguayului, la Miami.

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