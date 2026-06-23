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Real Madrid forțează transferul starului de la Campionatul Mondial. Jose Mourinho și-a fixat o nouă țintă

Viviana Moraru Publicat: 23 iunie 2026, 14:51

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Real Madrid forțează transferul starului de la Campionatul Mondial. Jose Mourinho și-a fixat o nouă țintă

Jose Mourinho, în timpul unui meci/ Profimedia

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Real Madrid va demara negocierile cu echipa engleză Chelsea pentru transferul mijlocaşului argentinian Enzo Fernandez pe Bernabeu, anunţă cotidianul sportiv AS.

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Enzo Fernandez este alesul antrenorului Jose Mourinho pentru întărirea liniei de mijloc a echipei madrilene, după ce a devenit clar să transferul francezului Michael Olise de la Bayern Munchen este imposibil, conform surse citate.

Real Madrid îl vrea pe Enzo Fernandez

Real Madrid îl mai avea în vizor şi pe portughezul Mateus Fernandes, însă jucătorul lui Newcastle preferă să meargă la Tottenham, unde consideră că are mai multe oportunităţi de dezvoltare.

În aceste condiţii, clubul spaniol va demara negocierile cu Chelsea în următoarele zile, importantă fiind şi este disponibilitatea jucătorului de a se alătura grupării de pe Santiago Bernabeu, deoarece Enzo Fernandez i-a anunţat deja pe cei de la Real Madrid că va face tot posibilul pentru ca transferul să se realizeze, subliniază AS.

În vârstă de 25 de ani, Enzo Fernandez joacă la Chelsea din vara lui 2022, fiind câştigător al Conference League şi al Cupei Mondiale a cluburilor alături de gruparea londoneză.

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El participă în prezent la Cupa Mondială 2026 cu selecţionata Argentinei, cu care a devenit campion al lumii în 2022. Mijlocașul a fost integralist în ambele dueluri disputate de „pume” la turneul final, 3-0 cu Algeria și 2-0 cu Austria, ambele în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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