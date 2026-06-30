Programul zilei a 20-a de la Campionatul Mondial | Franța lui Mbappe și Norvegia lui Haaland revin pe teren

Cupa Mondială continuă cu o nouă zi în care urmează să se dispute partide din 16-imile de finală ale competiției. Erling Haaland și “vikingii” săi din naționala Norvegiei vor reveni pe teren, iar același lucru se poate spune și despre Franța lui Kylian Mbappe, dar și despre una dintre cele trei gazde, Mexic.

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Cupa Mondială a ajuns la ziua cu numărul 20 de când a început competiția și a treia de când se dispută partide în 16-imile de finală ale competiției. Acțiunea de la turneul final continuă după ce până acum Paraguay, Canada, Brazilia și-au asigurat “biletul” în optimile competiției.

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