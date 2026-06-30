Programul zilei a 20-a de la Campionatul Mondial | Franța lui Mbappe și Norvegia lui Haaland revin pe teren

Cupa Mondială continuă cu o nouă zi în care urmează să se dispute partide din 16-imile de finală ale competiției. Erling Haaland și “vikingii” săi din naționala Norvegiei vor reveni pe teren, iar același lucru se poate spune și despre Franța lui Kylian Mbappe, dar și despre una dintre cele trei gazde, Mexic.
Cupa Mondială a ajuns la ziua cu numărul 20 de când a început competiția și a treia de când se dispută partide în 16-imile de finală ale competiției. Acțiunea de la turneul final continuă după ce până acum Paraguay, Canada, Brazilia și-au asigurat “biletul” în optimile competiției.
Trei meciuri se joacă azi la Cupa Mondială. Orele de disputare ale partidelor
UPDATE: Jurgen Klopp, viitorul selecționer al Germaniei? Ce a declarat după eliminarea dezastruoasă de la Cupa Mondială. Detalii AICI.
UPDATE: Nagelsmann face scandal după eliminarea Germaniei de la Mondial: „O glumă!” Ce spune despre demisie. Detalii AICI.
UPDATE: Premieră istorică la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat odată cu eliminarea Germaniei de la World Cup. Detalii AICI.
…..
Știrea inițială
Primul meci care va avea loc este unul extrem de echilibrat, ținând cont că le aduce față în față pe Coasta de Fildeș și Norvegia. Ivorienii vin după ce au terminat pe locul 2 grupa din care a făcut parte și Germania, eliminată de Paraguay, în timp ce nordicii au avut aceeași soartă după ce au fost învinși de Franța în ultima etapă.
Mbappe&Co. vor evolua și ei în ziua cu numărul 20 de la Mondial, urmând să dea peste Suedia. Echipa care îl are vârf pe Victor Gyokeres speră să producă la rândul ei un șoc la turneul final și să elimine campioana din 2018 și finalista din 2022 de la World Cup.
Ultimul meci al zilei le va pune față în față pe Mexic, una dintre cele trei gazde ale competiției, și pe Ecuador. Partida se va disputa pe legendarul Estadio Azteca.
Toate cele trei meciuri se văd în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY:
- Coasta de Fildeș – Norvegia, ora 20:00 (Dallas Stadium);
- Franța – Suedia, ora 00:00 (New York/New Jersey Stadium);
- Mexic – Ecuador, ora 04:00 (Estadio Azteca);
Iată loturile echipelor care joacă mâine la Campionatul Mondial și rezultatele de până acum:
Coasta de Fildeș – Norvegia, ora 20:00
COASTA DE FIDEȘ – ECUADOR 1-0, COASTA DE FILDEȘ – GERMANIA 1-2, COASTA DE FILDEȘ – CURACAO 2-0, LOCUL 2 ÎN GRUPA E
Lotul Coastei de Fildeş
- Portari: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)
- Fundași: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clement Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)
- Mijlocași: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean Seri (NK Maribor)
- Atacanți: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)
- Selecţioner: Emerse Faé
NORVEGIA – IRAQ 4-1, NORVEGIA – SENEGAL 3-2, NORVEGIA – FRANȚA 1-4, LOCUL 2 ÎN GRUPA I
Lotul Norvegiei
- Portari: Egil Selvik (Watford), Orjan Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburg)
- Fundași: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking FK), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Dortmund), David Moller Wolfe (Wolves), Leo Ostigard (Genoa)
- Mijlocași: Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Odegaard (Arsenal)
- Atacanți: Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Alexander Sorloth (Atletico Madrid)
- Selecţioner: Stale Solbakken
Franța – Suedia, ora 00:00
FRANȚA – SENEGAL 3-1, FRANȚA – IRAQ 3-0, FRANȚA – NORVEGIA 4-1, LOCUL 1 ÎN GRUPA I
Lotul Franţei
- Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
- Fundași: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern)
- Mijlocași: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Atacanți: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern), Marcus Thuram (Inter)
- Selecţioner: Didier Deschamps
SUEDIA – TUNISIA 5-1, SUEDIA – OLANDA, 1-5, SUEDIA – JAPONIA 1-1, LOCUL 3 ÎN GRUPA F
Lotul Suediei
- Portari: Kristoffeldt Nordfeldt Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)
- Fundași: Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Elliot Stroud (Mjallby), Carl Starfelt (Celta Vigo), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley), Eric Smith (St. Pauli)
- Mijlocași: Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Ken Sema (Pafos)
- Atacanți: Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Taha Ali (Malmo), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)
- Selecţioner: Graham Potter
Mexic – Ecuador, ora 04:00
MEXIC – AFRICA DE SUD 2-0, MEXIC – COREEA DE SUD 1-0, MEXIC – CEHIA 3-0, LOCUL 1 ÎN GRUPA A
Lotul Mexicului
- Portari: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Cipru), Carlos Acevedo (Santos Laguna/Mexic)
- Fundași: Israel Reyes (America), Jorge Sanchez (PAOK Salonic/Grecia), Cesar Montes (Lokomotiv Moscova/Rusia), Johan Vasquez (Genoa/Italia), Jesus Gallardo (Toluca/Mexic), Mateo Chavez (Alkmaar/Olanda)
- Mijlocași: Edson Alvarez (West Ham/Anglia), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atletico Madrid/Spania), Brian Gutierrez (Guadalajara), Orbelin Pineda (AEK Atena/Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Cesar Huerta (Anderlecht/Belgia), Alvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Spania), Luis Chavez (Dinamo Moscova/Rusia).
- Atacanți: Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadisiyah/Arabia Saudită), Santiago Gimenez (AC Milan/Italia), Guillermo Martinez (Pumas), Armando Gonzalez (Guadalajara), Raul Jiménez (Fulham/Anglia)
- Selecţioner: Javier Aguirre
ECUADOR – COASTA DE FILDEȘ 0-1, ECUADOR – CURACAO 0-0, ECUADOR – GERMANIA 2-1, LOCUL 3 ÎN GRUPA E
Lotul Ecuadorului
- Portari: Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito, Ecuador)
- Fundași: Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Franța), Joel Ordóñez (Club Brugge, Belgia), Félix Torres (Internacional, Brazilia), Jackson Porozo (Tijuana, Mexic), Angelo Preciado (Atlético Mineiro, Brazilia)
- Mijlocași: Moisés Caicedo (Chelsea, Anglia), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brazilia), Alan Minda (Atlético Mineiro, Brazilia), Pedro Vite (Pumas, Mexic), Jeremy Arévalo (Stuttgart, Germania), Kendry Páez (River Plate, Argentina), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, Ecuador), Nilson Angulo (Sunderland, Anglia), Anthony Valencia (Royal Antwerp, Belgia), John Yeboah (Venezia, Italia), Denil Castillo (Midtjylland, Danemarca), Gonzalo Plata (Flamengo, Brazilia)
- Atacanți: Enner Valencia (Pachuca, Mexic), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Belgia), Jordy Caicedo (Huracán, Argentina), Yaimar Medina (Genk, Belgia)
- Selecţioner: Sebastián Beccacece
- Așa ceva nu s-a mai văzut! Autogol cu călcâiul la penalty-uri pentru portarul olandez
- Olanda 1-1 Maroc, 2-3 după penalty-uri. “Leii din Atlas” se califică în optimi după o serie dramatică de la 11m
- Ce moment! După ce iubita sa a pierdut copilul în timpul sarcinii, Gakpo a marcat și s-a prăbușit pe teren
- Jurgen Klopp, viitorul selecționer al Germaniei? Ce a declarat după eliminarea dezastruoasă de la Cupa Mondială
- De ce nu a jucat Neymar în Brazilia – Japonia? Ancelotti a dat “cărțile pe față”: “Voiam să-l introducem”