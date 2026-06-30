Marocanii se gândesc la trofeul Campionatului Mondial: “Ar trebui să ajungem departe”

Erou al Marocului în turul 16-imile Cupei Mondiale împotriva Olandei (1-1), Issa Diop a reuşit egalarea în minutul 90+1, înainte ca Leii din Atlas să obţină victoria la loviturile de departajare. Într-o declaraţie acordată beIN Sports după meci, fundaşul a povestit cum a marcat, dar a vorbit şi depre ambiţiile echipei sale pentru restul turneului.
„Meciul a fost destul de strâns, două echipe s-au evaluat reciproc, iar lucrurile au mers spre noi. Golul meu? M-am dus în faţă, nu ştiu ce făceam acolo, era sfârşitul meciului. Am încercat să găsesc spaţii şi am marcat. Chemss are această calitate a paselor. Avem o echipă căreia îi place să joace.
Marocanii se gândesc la trofeul Campionatului Mondial
Avem jucători tehnici. Nu vom schimba jocul nostru. A funcţionat pentru noi. Avem jucători buni. Au fost doar 16-imile.. Dacă suntem o echipă mare, ar trebui să ajungem departe în această competiţie”, a declarat el.
Reprezentativa Marocului s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a învins selecţionata Ţărilor de Jos la loviturile de departajare, scor 3-2 (1-1).
La finalul celor 90 de minute de joc şi a prelungirilor, cele două echipe au fost la egalitate, scor 1-1.
Ţările de Jos au deschis scorul în minutul 72, prin Gakpo.
Marocanii au egalat în minutul 90+1, prin Diop.
La loviturile de departajare, pentru Maroc au transformat Rahimi, Talbi şi Saibari şi au ratat El Aynaoui şi Hakimi.
Pentru Ţările de Jos au transformat Koopmeiners şi Weghorst şi au ratat Kluivert, Timber şi Summerville.
Următorul meci al Marocului se va disputa sâmbătă, în optimi, împotriva Canadei.
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