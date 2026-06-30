Marocanii se gândesc la trofeul Campionatului Mondial: “Ar trebui să ajungem departe”

Erou al Marocului în turul 16-imile Cupei Mondiale împotriva Olandei (1-1), Issa Diop a reuşit egalarea în minutul 90+1, înainte ca Leii din Atlas să obţină victoria la loviturile de departajare. Într-o declaraţie acordată beIN Sports după meci, fundaşul a povestit cum a marcat, dar a vorbit şi depre ambiţiile echipei sale pentru restul turneului.

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„Meciul a fost destul de strâns, două echipe s-au evaluat reciproc, iar lucrurile au mers spre noi. Golul meu? M-am dus în faţă, nu ştiu ce făceam acolo, era sfârşitul meciului. Am încercat să găsesc spaţii şi am marcat. Chemss are această calitate a paselor. Avem o echipă căreia îi place să joace.

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Avem jucători tehnici. Nu vom schimba jocul nostru. A funcţionat pentru noi. Avem jucători buni. Au fost doar 16-imile.. Dacă suntem o echipă mare, ar trebui să ajungem departe în această competiţie”, a declarat el.

Reprezentativa Marocului s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a învins selecţionata Ţărilor de Jos la loviturile de departajare, scor 3-2 (1-1).

La finalul celor 90 de minute de joc şi a prelungirilor, cele două echipe au fost la egalitate, scor 1-1.